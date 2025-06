FREYSTADT. Mehrere bislang unbekannte Täter zündeten am Mittwochabend Rauchtöpfe vor einer Asylunterkunft und riefen ausländerfeindliche Parolen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am 05.06.2025 gegen 22:40 Uhr meldeten Bewohner einer Asylunterkunft in der Berchinger Straße in Freystadt, dass sich mehrere Personen vor dem Gebäude aufgehalten hätten, welche Rauchtöpfe gezündet und ausländerfeindliche Parolen gerufen haben. Noch vor dem Eintreffen der umgehend zum Einsatzort beorderten Streifen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. entfernten sich die Personen mit zwei Fahrzeugen, einem hellen und einem dunklen Pkw, in unbekannte Richtung. Die umfangreichen nächtlichen Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Personen verliefen ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe:

Haben Sie am Mittwochabend, 05.06.2025, gegen 22:40 Uhr im Bereich der Berchinger Straße in Freystadt verdächtige Beobachtungen gemacht – etwa verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder an jede andere Polizeidienststelle.