REGENSBURG. In der Nacht zum Donnerstag, den 5. Juni 2025, kam es am Bahnhofsvorplatz sowie in der Maximilianstraße zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 19-jährigen Beratzhauseners. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Ein Tatverdächtiger konnte identifiziert und festgenommen werden, ein weiterer ist unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 01:30 Uhr hielt sich der 19-Jährige gemeinsam mit mehreren Jugendlichen, darunter die zwei mutmaßlichen Täter, auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Dort konsumierten sie gemeinsam Alkohol. Im Verlauf des Treffens nahm einer der Tatverdächtigen dem Geschädigten das Mobiltelefon aus der Hand und forderte Geld für die Rückgabe. Anschließend begab sich die Gruppe in Richtung Maximilianstraße zu einem Geldautomaten. Dort wurde der Geschädigte durch die beiden Tatverdächtigen körperlich angegangen. Zudem wurde sein Rucksack durchsucht und seine Geldbörse entwendet. Ein unbeteiligter Zeuge bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung identifiziert und durch die Bundespolizei festgenommen werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen Regensburger.

Der zweite unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Männlich

ca. 175 cm groß

hellhäutig

gepflegter drei Tage Vollbart

sprach mit tiefer osteuropäischer und deutscher Stimme

bekleidet mit einer Jeans und einem dunkelfarbenen Pullover mit Taschen auf der Vorderseite

Die Kriminalpolizei Regensburg übernimmt die weiteren Ermittlungen und hat Spurensicherungsmaßnahmen vorgenommen. Außerdem bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat am Donnerstag, den 5. Juni 2025, gegen 01:30 Uhr, im Bereich des Bahnhofsvorplatzes oder der Maximilianstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum bislang unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941 / 506-2888 oder an jede andere Polizeidienststelle.