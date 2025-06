NÜRNBERG. (583) Am Donnerstagabend (05.06.2025) nahmen Polizeibeamte am Hauptbahnhof Nürnberg einen psychisch auffälligen Mann in Gewahrsam. Der 59-Jährige war Passanten zuvor aufgefallen, weil er ein Messer bei sich trug.



Gegen 17:30 Uhr teilten Passanten dem Polizeinotruf mit, dass ihnen eine männliche Person in der Osthalle des Hauptbahnhofes aufgefallen sei, die sichtbar mit einem Messer unterwegs sei.

Als die Einsatzkräfte der Polizei den 59-Jährigen ansprachen, zog dieser das mitgeführte Messer aus seinem Hosenbund. Die Beamten forderten den Mann unter Vorhalt der Schusswaffe mehrfach auf, das Messer niederzulegen. Der Mann fügte sich im weiteren Verlauf selbst Schnittverletzungen am linken Unterarm zu. Um weitere Selbstverletzungen zu unterbinden, setzen die Einsatzkräfte Pfefferspray gegen den 59-Jährigen ein, woraufhin dieser das Messer fallen ließ. Anschließend legten die Beamten ihm Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam.

Der 59-Jährige äußerte während des Einsatzes wiederholt Suizidabsichten. Eine aktive Bedrohung mit dem Messer gegenüber Unbeteiligten oder den Polizeibeamten erfolgte zu keinem Zeitpunkt.

Aufgrund des psychischen Zustands des 59-Jährigen wurde dieser in einer Fachklinik untergebracht.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl