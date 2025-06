NÜRNBERG. (582) Am Donnerstagabend (05.06.2025) beraubten zwei Unbekannte einen Mann an der U-Bahn Haltestelle Langwasser Nord. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 29-jährige Mann stieg gegen 19:30 Uhr an der U-Bahn Haltestelle in der Otto-Bärnreuther-Straße aus, als zwei unbekannte Männer auf ihn zukamen. Einer schlug den 29-Jährigen gegen den Kopf und entriss ihm seine Bauchtasche. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Bertolt-Brecht-Straße. Der 29-Jährige verfolgte die beiden Flüchtenden, woraufhin diese die Bauchtasche fallen ließen. Die unbekannten Männer hatten den Geldbeutel jedoch bereits aus der Bauchtasche entwendet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei Personen durch die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd verlief ohne Erfolg.

Durch den Schlag gegen den Kopf erlitt der 29-Jährigen eine Trommelfellverletzung. Zudem zog er sich durch einen Sturz bei der Verfolgung mehrere Schürfwunden und Prellungen zu.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

Etwa 23 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank, südländische Erscheinung. Er trug eine blau-weiße Trainingsjacke der Marke Lacoste, eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe.

2. Täter:

Etwa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank, afrikanische Erscheinung. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke mit weißen Streifen der Marke Adidas, eine schwarze Hose und schwarz-weiße Turnschuhe.



Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl