PASSAU. Am 03.06.2025 griffen zwei bislang unbekannte Männer einen 18-Jährigen an, um an dessen mitgeführten Koffer zu gelangen. Der 18-Jährige konnte die Unbekannten abwehren, die beiden flüchteten. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungserkenntnissen nach befand sich der 18-Jährige aus dem Landkreis Freising gegen 11.30 Uhr mit seinem Koffer in der Leopoldstraße, in der Nähe des Bahnhofs, als er in einer Seitengasse einen Mann bemerkte. Dieser folgte ihm, näherte sich von hinten und griff nach seinem Koffer. Der 18-Jährige schob den Mann weg, woraufhin dieser ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Es entstand ein Gerangel, dem sich wohl ein weiterer unbekannter Mann anschloss und dem 18-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf schlug.

Der Geschädigte konnte sich gegen die beiden unbekannten Männer zur Wehr setzen und sich mit seinem Koffer schließlich entfernen. Er wurde leicht verletzt, begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Freising.

Zu den beiden unbekannten Männern liegen aktuelle folgende Hinweise vor:

Täter 1: ca. 25-30 Jahre 175 cm groß, schlank, 75 kg, dunkelgrüne Hose, weiße, dreckige Schuhe, schwarz-weißer Schal

Täter 2: ca. 30 Jahre mit Vollbart, blaue Jeans

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen zum Raubdelikt wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung in der Leopoldstraße gegen 11.30 Uhr geben können, sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 06.06.2025, 12.00 Uhr