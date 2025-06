870. Festnahme von Tatverdächtigen nach Fälschung von Rezepten für Arzneimittel – Aschheim

Am Freitag, 30.05.2025, kam es in mehreren Apotheken in den Landkreisen München und Freising zu telefonischen Vorbestellungen eines hochpreisigen Arzneimittels zu Gewichtsreduktion und Diabetesbehandlung. Die Bestellungen wurden von einem Mann abgeholt und dabei entsprechende Rezepte vorgelegt. Da die Rezepte offensichtlich gefälscht waren, wurden die Medikamente nicht ausgehändigt und die Polizei informiert. Mitarbeiter einer Apotheke sahen das Kennzeichen des Pkws des Mannes und übermittelten es der Polizei. Aufgrund dessen konnte ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München durch das Kommissariat 84 als möglicher Täter ermittelt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 32-Jährigen erwirkt und diese am 30.05.2025 durchsucht.

Der 32-Jährige wurde vor dem Haus angetroffen und festgenommen.

Er wurde wegen Urkundenfälschung und einem Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz angezeigt und nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 84.

871. Festnahme eines Tatverdächtigen nach mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen – Bogenhausen/Unterföhring

Am Dienstag, 04.06.2025, gegen 17:00 Uhr, verständigten Zeugen die Polizei und meldeten, dass sich eine männliche Person auf einem Spielplatz in Bogenhausen ungewöhnlich verhielt. Die Person habe auf einer dortigen Parkbank mehrere Zulassungsbescheinigungen verschiedener Pkw zurückgelassen und sich in der Zwischenzeit in einem angrenzenden Garten schlafen gelegt.

Nach Eintreffen der Polizeistreife konnten die Beamten einen 36-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz schlafend in einem Garten vorfinden. Der 36-Jährige wurde daraufhin von den Polizeibeamten kontrolliert. Während der Kontrolle konnten die Beamten ermitteln, dass die Dokumente aus mehreren Pkw-Aufbrüchen stammten, bei denen zwischen dem 29.05. und 04.06.2025 in Tiefgaragen abgestellte Pkw (u.a. ältere Jaguar und Porsche) aufgebrochen wurden. Die Fahrzeughalter wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihre Fahrzeuge, welche in Unterföhring und Bogenhausen abgestellt waren, aufgebrochen wurden. Sie wurden später von der Polizei über die Taten informiert.

Die aus den Fahrzeugen stammenden Dokumente sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag, den der 36-Jährige mit sich führte, wurden sichergestellt.

Der 36-Jährige wurde festgenommen, wegen der Diebstähle angezeigt und anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser erlies einen Haftbefehl.

Das Kommissariat 54 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum und auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Münchner Straße (Unterföhring) und Arabellastraße (Bogenhausen) oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Ebenso werden Halter von älteren Pkw, die in der angegeben Gegend in Tiefgaragen geparkt sind, gebeten, ihre Fahrzeuge zu auf mögliche Einbruchsspuren zu prüfen und sich gegebenenfalls bei der Polizei zu melden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

872. Einbruch in Geschäft – Kirchheim b. München

In der Zeit vom Mittwoch, 05.06.2025, zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter die Zugangstüre eines Geschäfts gewaltsam öffnen.

Im Inneren des Geschäftes entwendeten die unbekannten Täter im Kassenbereich eine Vielzahl von Zigarettenstangen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von über tausend Euro. Der Beuteschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Räterstraße, Zugspitzstraße und Margeritenweg (Kirchheim b. München) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

873. Zusammenstoß von Pkw und Kind; eine Person verletzt – Obergiesing

Am Donnerstag, 05.06.2025, gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Ford, die Chiemgaustraße in Fahrtrichtung Schwanseestraße. Zur gleichen Zeit wartete eine Mutter mit ihren Kindern (alle mit Wohnsitz in München) an der Kreuzung der Chiemgaustraße/Traunsteiner Straße. Sie wollten die Chiemgaustraße zu Fuß überqueren.

Der 22-Jährige fuhr mit dem Pkw in den Kreuzungsbereich ein. Die dortige Ampel zeigte für ihn grünes Licht. Er musste verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich warten. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, zeigte die Ampel für die Fußgänger bereits grünes Licht und die Mutter überquerte mit ihren Kindern die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und einem 7-jährigen weiblichen Kind.

Es wurde der Notruf informiert, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zum Unfallort fuhren.

Die 7-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug des 22-Jährigen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei München musste die Unfallörtlichkeit gesperrt werden. Es kam für ca. eine Stunde zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

874. Polizei München präsentiert neues Malheft für Vorschulkinder: Ausmalen, Rätseln und dabei spielerisch wertvolle Präventionshinweise lernen

Seit über 25 Jahren begeistert das Malheft des Polizeipräsidiums München Vorschulkinder und vermittelt ihnen auf spielerische Weise relevante Präventionsinhalte. Anlässlich dieses Jubiläums wurde nun eine Neuauflage erstellt.

Das neue Malheft, das mit kreativen Ideen und Zeichnungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei München bereichert wurde, bietet den Kindern die Möglichkeit, zu malen, zu rätseln und durch das Aufgreifen verschiedener Präventionsthemen gleichzeitig wertvolle Verhaltensweisen zu erlernen. Erstmals wurden im neuen Malheft auch Themen der Verkehrsprävention integriert. Darüber hinaus enthält es kindgerechte Aufgaben und Kurzinformationen zur Münchner Polizei. Ein besonderer Höhepunkt ist der Kinderschutz-Song des Musik- und Tanz-Zentrums für Gewaltprävention (MuT-Zentrum), der mit Schutzbotschaften zu den Themen Nähe, „Nein sagen“ und „Hilfe holen“ sensibilisiert und hierdurch zur Stärkung der Persönlichkeit beiträgt.

Dank der Unterstützung des Polizeivereins „Sicher in München e.V. – Partner der Polizei seit 1985“ konnten 10.000 Exemplare des Malhefts finanziert werden. Polizeivizepräsident Christian Huber bedankte sich herzlich für die tolle Unterstützung, besonders auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich mit ihren kreativen Ideen an der Gestaltung des Malhefts beteiligt haben.

„Polizeiarbeit ist Teamarbeit, und das spiegelt sich auch im neuen Malheft wider,“ so Huber, der die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der teilnehmenden Polizistinnen und Polizisten betonte.

Die ersten Malhefte wurden nun den Vorschulkindern aus dem Haus für Kinder in der Herterichstraße am Donnerstag, 05.06.2025, von Herrn Huber und Frau Frank (Vorsitzende des Vereins „Sicher in München e.V.“) überreicht. Sofort machten sie sich begeistert ans Ausmalen. Anschließend hatten sie zudem die Gelegenheit, ein Polizeifahrzeug genauer zu besichtigen.

Das Malheft der Münchner Polizei wird nun tausenden Vorschulkindern in ihren jeweiligen Betreuungseinrichtungen zur Verfügung gestellt.