1037 – Polizei stellt Messer sicher

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (04.06.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Rathausplatz. Die Polizei stellte ein Messer sicher.

Gegen 17.30 Uhr verständigten Passanten die Polizei und teilten mit, dass eine Frau mit einem Messer in der Hand auf dem Rathausplatz unterwegs sei.

Die Einsatzkräfte trafen die Frau vor Ort an. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 29-jährige Frau kein Messer in der Hand. Die Beamten kontrollierten die Frau. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte ein Messer in der Tasche der 29-Jährigen und stellten dieses sicher. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Frau die Beamten.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen die 29-jährige Frau.

1038 – Polizei ermittelt nach Einbruch in Kiosk

Antonsviertel – Im Zeitraum von Dienstag (03.06.2025), 18.00 Uhr bis Mittwoch (04.06.2025), 08.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Täter unerlaubten Zugang zu einem derzeit in Umbauarbeiten stehenden Supermarkt in der Eichleitnerstraße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1039 – Polizei sucht Geschädigten nach Körperverletzung

Oberhausen – Am gestrigen Mittwochabend (04.05.2025) fuhr ein 39-jähriger Mann alkoholisiert mit seinem Fahrrad entlang des Kobelwegs. Im Nachgang leistete er Widerstand gegenüber der Polizei.

Gegen 18.00 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass der 39-Jährige augenscheinlich alkoholisiert mit seinem Fahrrad fahre. Als der Fahrradfahrer von einem bislang unbekannten Autofahrer überholt wurde, spuckte er offenbar nach dem Auto und warf eine Bierflasche nach dem Fahrzeug.

Die Einsatzkräfte stoppten den Mann im nahen Umfeld und kontrollierten diesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und leistete Widerstand gegenüber den Beamten. Zudem beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte. Da sich der 39-Jährige nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 39-Jährigen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sowie der bislang unbekannte Autofahrer, nach welchem der Mann die Flasche warf, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821-323-2510 zu melden.

1040 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Pfersee – Am gestrigen Mittwochmorgen (04.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 6-jährigen Jungen und einer bislang unbekannten Autofahrerin in der Ludwigshafener Straße.

Gegen 07.30 Uhr bog die unbekannte Autofahrerin aus einer Ausfahrt in die Ludwigshafener Straße ein. Hierbei übersah diese offenbar den auf der Straße fahrenden Jungen mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unbekannte erkundigte sich bei dem Jungen, ob es ihm gut gehe und entfernte sich anschließend.

Der Junge fuhr weiter in die Schule. Die Schule verständigte die Polizei.

Der 6-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Autofahrerin geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1041 – Frau angespuckt – Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Lechhausen – Bereits am Donnerstag (22.05.2025), gegen 13.00 Uhr, spuckte ein zunächst unbekannter Mann einer 34-jährigen Frau in der Neuburger Straße offenbar unvermittelt ins Gesicht. Die Frau meldete den Vorfall im Nachgang der Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte ein 36-jähriger Mann als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Ein Zusammenhang mit vorangegangenen, ähnlichen Vorfällen wird seitens der Polizei geprüft.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung gegen den 36-jährigen Mann.

1042 – Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Innenstadt – Am Dienstag (03.06.2025) ereignete sich ein sogenannter Trickdiebstahl bei St. Barbara (einstelliger Hausnummernbereich).

Zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr hob eine 75-Jährige Bargeld ab und begab sich auf den Nachhauseweg. Bei St. Barbara sprach ein bislang unbekannter Täter die 75-jährige Frau an. Der Unbekannte behauptete, dass die 75-Jährige Münzgeld verloren habe. Infolgedessen sammelte die 75-Jährige das Münzgeld vom Boden auf.

In der Zwischenzeit entwendete der Unbekannte offenbar die Geldbörse aus der Handtasche der 75-Jährigen und verschwand anschließend. Es entstand ein Beuteschaden im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 40 Jahre, kurze dunkle Haare, braune Sommerjacke, dunkelbraune oder schwarze Hose, kein Bart, keine Brille, osteuropäisches Aussehen, leichter Akzent.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls gegen den Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise zu dem Täter. Die Kriminalpolizei Augsburg nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht beim Abholen von Geld in Bankfilialen. Die erhaltenen Geldsummen sollen möglichst vertraulich übergeben und die genauen Aufbewahrungsorte für Dritte nicht erkennbar gewählt werde.

Weitere Tipps:

Heben Sie, wenn möglich, keine großen Bargeldsummen auf einmal am Bankschalter ab.

Versuchen Sie bei der Aushändigung und beim Verstauen des Geldes möglichst keine Blicke Dritter zuzulassen.

Erfragen Sie beim Schalterpersonal Rückzugsmöglichkeiten in der Filiale, um das Geld ohne Blicke Dritter verstauen zu können.

Wählen Sie zum Verstauen möglichst schwer erreichbare Orte, nutzen Sie daher lieber Innentaschen der Kleidung statt Handtaschen und Rucksäcke, die leicht gestohlen oder entrissen werden können.

Teilen Sie bei einem größeren Geldbetrag die Summe auf und verstauen sie das Geld an verschiedenen Orten.

Schauen Sie sich nach Personen um, die den Eindruck erwecken, dass sie Sie beobachten.

1043 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (04.06.2025), zwischen 13.05 Uhr und 14.05 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person einen roten Tesla in der Ahornstraße. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Tesla entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro an der rechten Fahrzeugfront.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Firnhaberau – Am gestrigen Mittwoch (04.06.2025), zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen BMW im Jagdweg. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro an der Fahrzeugfront.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1044 – Polizei ermittelt nach Diebstahl an einem Grab

Hochzoll – Im Zeitraum von Freitag (30.05.2025) bis Mittwoch (04.06.2025) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen sakralen Gegenstand von einem Grab. Es entstand ein Beuteschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.