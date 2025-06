NÜRNBERG. (580) Am Donnerstagnachmittag (05.06.2025) ereignete sich bei Arbeiten im Nürnberger Westen ein Betriebsunfall. Ein 59-jähriger Mann zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.



Gegen 15:10 Uhr führte ein Angestellter in der Wetzlarer Straße mit einem Hochdruckreiniger auf dem Dach einer Lagerhalle Reinigungsarbeiten durch. Hierbei stolperte er und kam zu Fall. Der Hochdruckreiniger zeigte dabei in Richtung seines linken Unterarmes, wodurch sich der Mann schwere Verletzungen in Form großflächiger Hautabtragungen zuzog.

Der 59-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren nach erster Einschätzung schwer, jedoch nicht lebensgefährlich.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm das Geschehen vor Ort auf. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat die weiteren Ermittlungen zur Feststellung des genauen Unfallhergangs übernommen.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl