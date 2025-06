EBERMANNSTADT, LKR. FORCHHEIM. Am frühen Mittwochmorgen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengebäude und stahlen Bargeld. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 6 Uhr drangen Einbrecher in die Innenräume einer Firma in der Altweiherstraße ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Im Anschluss entkamen sie entkamen unerkannt.

Zeugen, die am Mittwochmorgen im Bereich der Altweiherstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.