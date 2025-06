GREIFENBERG, LKRS. LANDSBERG AM LECH.Sogenannte Callcenterbetrüger erbeuteten am gestrigen Mittwoch Schmuck und Uhren im Wert von rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen 13:45 Uhr und 16:00 Uhr wurde eine Seniorin von den Unbekannten mit der Legende eines angeblichen Verkehrsunfalls der Tochter und einer dadurch notwendigen Kaution am Telefon gehalten.

Durch die extrem geschickte Vorgehensweise der Täter konnte die Rentnerin dazu bewegt werden, ihre Wertsachen an ihrer Wohnadresse in Greifenberg an einen Abholer zu übergeben.

Die Kriminalpolizei gibt folgende Verhaltenstipps:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf bzw. Betrug über Messengerdienste finden Sie im Internet auf den Seiten der Präventionskampagne LEG AUF! .