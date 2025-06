STRAUBING. Am Mittwoch, 21.05.2025, um kurz nach 19.00 Uhr wurde ein Getränkemarkt in der Schildhauerstraße Ziel eines bewaffneten Überfalls.

Ein maskierter Mann passte einen Angestellten des Marktes vor dem bereits geschlossenen Geschäft ab und bedrohte ihn unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld. Der Täter flüchtete unerkannt. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Ein 48-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet geriet schnell in den Fokus der intensiv geführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing und der Kriminalpolizeiinspektion Straubing. Ein von der Staatsanwaltschaft beantragter Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes wurde gegen den 48-Jährigen erlassen. Dieser konnte am 02.06.2025 vollzogen und der Mann festgenommen werden. Ebenso wurde seine Wohnung durchsucht.

Nach richterlicher Vorführung am 03.06.2025 am Amtsgericht Regensburg wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Straubing dauern an.

