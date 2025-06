865. Körperverletzungsdelikt – Berg am Laim

Am Mittwoch, 04.06.2025, gegen 19:40 Uhr, verständigten mehrere Anrufer den Notruf der Polizei. Eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München griff auf der Straße mit einem Messer und einem Stock Passanten an. Dort verletzte sie einen 64-Jährigen mit dem Messer im Rückenbereich und schlug einer 62-Jährigen mit dem Stock auf den Kopf (beide mit Wohnsitzen in München). Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Als die 62-Jährige weiteren Angriffen entgehen wollte, stolperte sie, stürzte und wurde dabei am Kopf verletzt.

Als Anwohner und weitere Passanten zur Hilfe kamen, ging die 41-Jährige zurück in ihre in der Nähe gelegene Wohnung. Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst behandelte die beiden Verletzten.

Die 41-Jährige konnte kurz darauf widerstandslos in ihrer Wohnung festgenommen werden. Da sie sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie wegen ihres gefährdenden Verhaltens in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-Jährige wurde ambulant und die 62-Jährige stationär behandelt.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

866. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Mittwoch, 04.06.2025, gegen 17:20 Uhr, fuhr eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Renault, die Ostpreußenstraße in Fahrtrichtung Englschalkinger Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Fahrradweg in gleicher Fahrtrichtung.

Die Frau bog mit dem Pkw in einen Parkplatz ab. Der Fahrradfahrer bremste stark ab. Dabei stürzte er zu Boden und wurde verletzt. Es kam zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Es wurde der Notruf informiert, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zum Unfallort fuhren.

Der Fahrradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und die Münchner Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

867. Fahrerermittlung nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Ramersdorf

-siehe Medieninformation vom 27.05.2025, Nr. 813

Wie bereits berichtet blieb am Montag, 26.05.2025, gegen 15:00 Uhr, ein Lkw mit seinem nicht richtig eingefahrenen Kranaufbau an einer Oberleitung der Straßenbahn hängen und hatte damit einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich verursacht.

Der Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Weitere Details zum Fahrzeug und zum Fahrer waren zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf das Kennzeichen. Es konnte daraufhin ein Lkw, Iveco, der auf eine Firma im Landkreis Ebersberg zugelassen war, ermittelt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 37-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

868. Klopfzeichen aus einer Wohnung – Harlaching

Am Mittwoch, 04.06.2025, gegen 23:50 Uhr, informierte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses die Polizeiinspektion 23 (Giesing), da sie Klopfgeräusche in ihrer Wohnung hörte. Die Frequenz der Klopfgeräusche erinnerte sie an das SOS-Signal. Sie hatte den Verdacht, dass die Geräusche aus dem Nachbarhaus stammten.

Eine Streife fuhr zu dem Haus. Die Beamten konnten eine Wohnung lokalisieren und stellten fest, dass hinter der Eingangstür eine Person lag. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten durch ein Fenster die Wohnung betreten und sie trafen dort auf einen 79-jährigen Bewohner, der aufgrund einer medizinischen Problematik auf dem Boden lag. Er gab an, dass er bereits seit Montag dort lag und mit dem SOS-Signal aus dem Morsealphabet auf seine hilflose Lage aufmerksam machen wollte.

Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.