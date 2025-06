1027 – Polizei ermittelt nach Räuberischer Erpressung

Hochzoll – Am Dienstagabend (03.06.2025) erpressten insgesamt fünf Personen einen 21-jährigen Mann in der Meringer Straße und forderten Bargeld.

Vor einigen Tagen reparierte der 21-Jährige das Auto eines ebenfalls 21-jährigen Mannes. Da dieser jedoch offenbar mit der Reparatur des Autos unzufrieden war, kam es am gestrigen Abend zu einer Auseinandersetzung. Er forderte mit vier weiteren Personen von dem 21-Jährigen das Geld der Reparatur zurück. Ein 20-Jähriger schlug den 21-jährigen Reparateur mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf. Daraufhin übergab der 21-Jährige einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die fünf Personen flüchteten mit einem Auto. Der 21-jährige Reparateur verständigte die Polizei.

Im Rahmen der sofortigen polizeilichen Fahndung stoppte die Polizei die Männer im näheren Umfeld. Die Beamten stellten Bargeld bei den Männern sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischer Erpressung gegen die fünf Männer.

1028 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (28.05.2025) bis Montag (02.06.2025) gerieten Sitzbänke und ein Teil einer Hütte einer Grundschule in der Oberen Jakobermauer in Brand. Eine vorsätzliche Brandlegung ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht auszuschließen.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1029 – Polizei ermittelt nach Belästigung

Hochzoll – Am gestrigen Dienstagabend (03.06.2025) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 35-jährige Frau in der Lechrainstraße.

Gegen 21.10 Uhr war die 35-jährige Joggerin entlang des Lechs unterwegs. Auf Höhe der Alpenspitzstraße berührte der Unbekannte die Frau am Gesäß. Der Unbekannte entfernte sich mit einem Fahrrad.

Als die Joggerin auf dem Rückweg war, kam ihr derselbe Unbekannte auf Höhe der Radetzkystraße/Kulturstraße erneut entgegen. Der Unbekannte berührte die Frau an der Brust. Der Mann fuhr wieder mit seinem Fahrrad davon.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 180 cm groß

Er war schwarz gekleidet, trug einen Pullover mit einem Logo auf der Rückseite und eine Cap.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2310.

1030 – Verkehrsunfall

Firnhaberau – Am gestrigen Dienstagnachmittag (03.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der St.-Lukas-Straße. Ein 10-jähriger Junge wurde leicht verletzt.

Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 62-järhiger Autofahrer entlang der St.-Lukas-Straße in Richtung Norden. Gleichzeitig bog der 10-Jährige mit seinem Fahrrad auf die Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der 10-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Der 10-Jährige trug bei dem Unfall einen Fahrradhelm. Möglicherweise hat dieser vor schlimmeren Verletzungen geschützt.

1031 – Polizei stoppt Fahrraddiebe

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (04.06.2025) entwendeten ein 34-jähriger und 46-jähriger Mann Fahrräder in der Schöpplerstraße.

Gegen 00.00 Uhr beobachtete ein Nachbar die beiden Männer wie diese Fahrräder von einem Grundstück in einen Lieferwagen luden. Der Nachbar verständigte die Polizei.

Die Polizeibeamten stoppten die beiden Männer noch vor Ort. Die Einsatzkräfte stellten die Fahrräder sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 34-jährigen und 46-jährigen Mann.

1032 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (03.06.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Derchinger Straße (09er Hausnummernbereich).

In der Zeit von 01.00 Uhr bis 17.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke BULLS. Dieses war im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses versperrt. Dabei kam es zur Beschädigung am Gartenzaun. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (03.06.2025) kam es zu einem Diebstahl eines Pedelecs in der Bülowstraße (einstelliger Hausnummernbereich).

Zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein grünes Pedelec. Dieses war an einem Gartenzaun eines Biergartens abgesperrt. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1033 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Am Montag (02.06.2025), zwischen 14.30 Uhr und 22.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person einen Ford Focus in der Mittenwalder Straße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Ford entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro an der rechten Fahrzeugfront.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Am Montag (02.06.2025), zwischen 14.00 Uhr und 15.10 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person einen Ford Fiesta in der Blücherstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Ford entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.