PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Nach über drei Jahrzehnten im Dienst der Bayerischen Polizei tritt Erster Polizeihauptkommissar Harald Düplois in den wohlverdienten Ruhestand. Er prägte die Polizeiinspektion Pegnitz nachhaltig und führte sie mit großem Engagement. Ab 1. Juli 2025 übernimmt Polizeihauptkommissar Dominic Leicht kommissarisch die Leitung der Dienststelle. Die feierliche Amtsübergabe fand am heutigen Mittwoch im Pfarrzentrum in Trockau statt.

Harald Düplois tritt in den Ruhestand

Der gebürtige Pegnitzer Düplois blickt auf eine beeindruckende Laufbahn bei der Bayerischen Polizei zurück. Seine Karriere begann 1980 als Praktikant bei der Polizeiinspektion Pegnitz. Nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung war er zunächst bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte tätig, bevor er 1990 zur Autobahnpolizei nach Lauf wechselte. 1998 entschied er sich für das Studium zum gehobenen Polizeidienst (heute dritte Qualifikationsebene), das er 2000 erfolgreich abschloss. Danach kehrte er zu seinen beruflichen Wurzeln nach Pegnitz zurück und wurde rasch zu einer prägenden Persönlichkeit der Dienststelle. Abgesehen von einer kurzen Station bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt blieb er der Pegnitzer Dienststelle fast 25 Jahre lang treu.

Er übernahm immer mehr Verantwortung - von der Dienstplanung bis zur stellvertretenden Leitung ab 2019. Im Dezember 2021 übernahm Harald Düplois die Leitung der Polizeiinspektion Pegnitz und führt sie seitdem mit großem Erfolg.

Dominic Leicht übernimmt interimistisch die Leitung der Polizeiinspektion Pegnitz

Zum 1. Juli 2025 übernimmt Polizeihauptkommissar Dominic Leicht die Leitung der Polizeiinspektion Pegnitz. Für den 36-jährigen Familienvater ist dies ein Schritt auf dem Weg in die vierte Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst). Leicht trat 2007 in den Dienst der Bayerischen Polizei ein und sammelte in den Folgejahren vielseitige Erfahrungen. Nach ersten Stationen bei der Bereitschaftspolizei und der Verkehrspolizei Feucht absolvierte er ab 2015 das Studium zur dritten Qualifikationsebene. Danach übernahm er erste Führungsverantwortung bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt und bewies sein Talent für strategische Polizeiarbeit.

2017 wurde er in zentralen Projekten eingesetzt, insbesondere bei der Einführung der neuen Dienstwaffe. Im Jahr 2020 wechselte er zum Sachgebiet Kriminalitätsbekämpfung im Polizeipräsidium, bevor er ab 2023 leitende Positionen bei den Kriminalpolizeidienststellen in Bamberg und Bayreuth übernahm. Seit September 2024 ist Leicht im Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Oberfranken tätig, unter anderem in der Pressestelle, wo er für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Sein breiter Erfahrungsschatz macht ihn bestens geeignet für die nun bevorstehende, verantwortungsvolle Aufgabe.

Feierliche Amtsübergabe mit Würdigung der Verdienste

Die feierliche Verabschiedung des scheidenden Polizeichefs und die Einführung seines Nachfolgers fand am Mittwochnachmittag im Pfarrzentrum in Trockau statt. In würdigem Rahmen bedankte sich Polizeipräsident Armin Schmelzer bei Harald Düplois für dessen langjähriges, herausragendes Engagement und wünschte ihm für den Ruhestand alles Gute. Als Zeichen besonderer Wertschätzung erhielt Harald Düplois neben seiner Ruhestandsurkunde die Oberfrankenmedaille, überreicht durch den Präsidenten persönlich. Gleichzeitig zeigte sich Armin Schmelzer überzeugt, dass Dominic Leicht mit seiner fachlichen Expertise, Führungsstärke und hohen kommunikativen Kompetenz die Polizeiinspektion Pegnitz erfolgreich weiterführen wird. Er wünschte ihm viel Erfolg und ein gutes Gespür für die bevorstehenden Herausforderungen.