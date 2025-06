ERLANGEN. (574) Seit Dienstagmorgen (03.06.2025) wird die 34-jährige Vanessa A. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Die 34-Jährige verließ am frühen Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr ihre Wohnung in der Albert-Rupp-Straße in Erlangen und kehrte seitdem nicht mehr nachhause zurück. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

34 Jahre alt, circa 165 cm – 170 cm groß, braune lange Haare, braune Augen, spricht deutsch mit spanischem Akzent. Zuletzt war die 34-Jährige mit einem grauen Fahrrad unterwegs.

Ein Bild der Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Die Polizei bittet bei der Suche nach der Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 34-Jährigen nimmt der Polizeinotruf 110 oder jede Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Michael Petzold