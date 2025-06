Vermisstenfall in Memmingen

MEMMINGEN. Seit gestern Nachmittag, wird der 69-jährige Spieler, Anton aus Memmingen, Amendingen vermisst. Herr Spieler verließ am 03.06.25 gegen 12:00 Uhr das Haus um eine Fahrradtour zu unternehmen. Er wollte bis zum Nachmittagskaffee zurück sein, seitdem fehlt jede Spur von ihm. Unterwegs ist er mit einem grauen Mountainbike der Marke Cube und trägt einen weißen oder grünen Helm. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Hose sowie einem blauen „Jack & Jones“ T-Shirt. Herr Spieler ist 172 cm groß und ca. 76 kg schwer. Üblicherweise fuhr Herr Spieler am Buxheimer Weiher durch den Wald, an den Weihern vorbei. Ansonsten noch Richtung Tierheim Memmingen. Es wird ebenfalls als möglich erachtet, dass Herr Spieler mit seinem Fahrrad in Richtung des Ikarus Festivals unterwegs ist. Die Familie vermutet, dass er aufgrund eines Radsturzes Hilfe benötigen könnte, insbesondere da derzeit das Gras sehr hoch steht und man ihn deshalb nicht sofort erkennen würde.

Ein Bild des Vermissten finden Sie hier.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 110.