REGENSBURG. Unbekannte Täter versuchten über das Dach in das Donaueinkaufszentrum in Regensburg einzudringen. Zwar gelangten sie ins Gebäudeinnere, in die Einkaufspassage jedoch nicht. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitag, 30.05.2025, bis Montagabend, 02.06.2025, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Donaueinkaufszentrum am Weichser Weg in Regensburg einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über das Dach Zugang zum Gebäude und gelangten in den inneren Bereich des Zentrums. Ein Eindringen in die Einkaufspassage selbst gelang ihnen nicht. Der verursachte Schaden wird derzeit auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und führte eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort durch. Die Auswertung der Spuren dauert an. Zur Aufklärung des Einbruchversuchs bittet die Kriminalpolizei Regensburg die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Donaueinkaufszentrums gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.