REGENSBURG. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (03.06.2025) und den frühen Morgenstunden des Mittwochs (04.06.2025) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Bäckereifiliale im Regensburger Stadtteil Galgenberg. Aus mehreren verschlossenen Geldbehältnissen wurde insgesamt Bargeld in Höhe von über eintausend Euro entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwochmorgen stellte die Filialleitung beim Betreten der Geschäftsräume fest, dass sich die Schiebetüre am Haupteingang angegangen wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der oder die Täter die Tür aufgehebelt haben und so in die Verkaufsräume gelangten. Der Entwendungsschaden beläuft sich nach erster Einschätzung auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Es entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Durch die Kriminalpolizei Regensburg wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und die die Ermittlungen übernommen.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die im Zeitraum vom 03.06.2025, 18:15 Uhr bis 04.06.25, 04:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Otto-Hahn-Straße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 zu melden. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.