859. Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Gaststätte – Altstadt

In der Nacht von Montag, 08.04.2024, auf Dienstag, 09.04.2024, zwischen 17:30 Uhr und 07:45 Uhr, öffnete ein zunächst unbekannter männlicher Täter die Seitentüre einer Gaststätte nahe der Sonnenstraße und betrat so unbefugt die Räumlichkeit. Er entwendete Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags und flüchtete anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte im Nachgang eine DNA-Spur, die der Täter am Tatort hinterlassen hatte, ausgewertet werden. Diese führte zu einem 37-jährigen slowakischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde im Frühjahr 2025 in Nordrhein-Westfalen aufgrund eines Strafvollstreckungshaftbefehls in anderer Sache festgenommen und befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt in Haft.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an und werden durch das Kommissariat 52 geführt.

860. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Taschendiebstählen – Neuhausen

Im März gingen bei der Polizei Anzeigen ein, weil zwei unbekannte Täter (männlich und weiblich) mehrfach an Trambahnstationen warteten und danach Fahrgästen, während diese einstiegen, die Geldbörsen entwendeten.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte einer der beiden Tatverdächtigen identifiziert werden. Es handelt sich hierbei um einen 23-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die weibliche Person blieb zunächst weiterhin unbekannt.

Am Samstag, 31.05.2025, wurde ein weiterer Taschendiebstahl am U-Bahnhof Rotkreuzplatz angezeigt. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte das Fachkommissariat 55 zeitnah einen Zusammenhang mit den Taschendiebstählen im März herstellen.

Am Montag, 02.06.2025, gegen 10:40 Uhr, konnte ein 25-jähriger Zeuge in einer Trambahn bei der Haltestelle Leonrodplatz eine weitere Tat beobachten. Er verständigte daraufhin die Polizei. Aufgrund der Beschreibung konnte auch hier ein Tatzusammenhang mit dem 23-Jährigen festgestellt werden.

Am gleichen Tag konnte eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 45 (Pasing) im Rahmen der Streifenfahrt einen Pkw mit bulgarischem Kennzeichen feststellen. Bei den Insassen handelte es sich um den 23-jährigen Tatverdächtigen und einer weiteren Tatverdächtigen, einer 20-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Beide Personen wurden kontrolliert. Es konkretisierte sich ein Tatverdacht. Nach einer Anzeigenerstattung und der weiteren polizeilichen Sachbearbeitung wurden beide der Haftanstalt des Polizeipräsidiums Münchens überstellt. Es ergingen Haftbefehle.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 55.

861. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Dienstag, 03.06.2025, gegen 12:00 Uhr, wollte eine 46-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, Mercedes, aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr in der Karlstraße einfahren. Währenddessen wartete ein unbeteiligter Pkw, der anschließend in die Parklücke fahren wollte.

Ein 76-Jähriger mit Wohnsitz in München überholte mit einem Pedelec den wartenden Pkw, während die 46-Jährige aus der Parklücke in den fließenden Verkehr fuhr. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Der 76-Jährige stürzte daraufhin und verletze sich dabei am Kopf. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 46-Jährige wurde nicht verletzt.

Das Fahrrad wurde schwer und der Pkw leicht beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

862. Raubüberfall auf Wettbüro – Sendling

Am Dienstag, 03.06.2025, gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Raubüberfall auf ein Wettbüro informiert. Dabei hatte ein bislang unbekannter Täter die Filiale betreten und einen Mitarbeiter sofort mit Pfefferspray besprüht.

Der unbekannte Täter forderte die Herausgabe des Kasseninhalts, nahm das Geld an sich und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter erbeutete Bargeld in vierstelliger Höhe.

Die Polizei hat sofort intensive Fahndungsmaßnahmen aufgenommen. Diese erbrachten bislang keine Hinweise auf den Täter.

Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 1,80m, schlanke Statur, graue Kapuzenjacke, graue Trainingshose, weiße Turnschuhe, Handschuhe, maskiert mit schwarzer Sturmhaube

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Drygalski-Allee, Gulbranssonstraße, Wilhelm-Busch-Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.