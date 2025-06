Baar-Ebenhausen, OT Ebenhausen-Werk, Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm; Am Vormittag des heutigen Tages kam es in einem Entsorgungsbetrieb im Industriegebiet von Ebenhausen-Werk (ein Gemeindeteil von Baar-Ebenhauen) gegen 09:15 Uhr im laufenden Betrieb zu einer Explosion in einer Schredderanlage.

Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

Zur Stunde dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot im Einsatz ist, an.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Ursache der Explosion übernommen.