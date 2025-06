PARSBERG. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Dienstag, den 03.06.2025, den Leiter der Polizeiinspektion Parsberg, Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Karlheinz Dietl, in den Ruhestand. Zugleich führte er den Nachfolger, Kriminalhauptkommissar Martin Schmidmeier, in sein Amt ein.

Am 03. Juni 2025 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Parsberg in den Burgsaal der Burg Parsberg geladen. Vor etwa 80 Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen, den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen, sowie Mitarbeitern der Polizeiinspektion Parsberg verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger offiziell den bisherigen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Parsberg. Erster Polizeihauptkommissar Karlheinz Dietl, der schon als Praktikant und als Dienstgruppenleiter bei der Parsberger Polizei tätig war, leitet die Dienststelle seit Juni 2020 und wird mit Ablauf Juni 2025 in den Ruhestand eintreten. In seiner Rede reflektierte er auf eine aufregende, schöne und abwechslungsreiche Zeit bei der Bayerischen Polizei. Er erklärte, dass sich mit der Stelle als Dienststellenleiter bei der Polizei Parsberg für ihn ein Kreis geschlossen habe und er sehr glücklich sei, hier in den Ruhestand gehen zu können.

Polizeipräsident Schöniger skizzierte in seiner Festrede neben dem dienstlichen Werdegang von Herrn Karlheinz Dietl auch die wichtigsten Eckpunkte der Polizeiinspektion Parsberg. In diesem Zusammenhang dankte er auch allen Beschäftigten der Dienststelle für die engagierte und professionelle Arbeit. Die gute kommunale Zusammenarbeit und das Vertrauen der Bürger in die örtliche Polizei stellte er dabei als einen wesentlichen Baustein für die gute Sicherheitslage in der Region dar.

Als neuer Dienststellenleiter wurde im Rahmen des Festaktes Herr Kriminalhauptkommissar Martin Schmidmeier von Herrn Polizeipräsident Schöniger in sein Amt eingeführt. Der 37-Jährige aus dem westlichen Landkreis Regensburg wird die Polizeiinspektion im Rahmen eines Personalauswahl- und entwicklungsverfahrens zum Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene ab Juli 2025 für sechs Monate leiten.

Vita EPHK Karlheinz Dietl

10/1981 - 02/1982 PI Parsberg - Polizeipraktikant

03/1982 - 01/1985 II. BPA Eichstätt, 7. BPH - Ausbildung 2. QE

02/1985 - 07/1985 IV. BPA Nürnberg - Anstellungslehrgang 2. QE

08/1985 - 01/1987 I. BPA München, 2. Einsatzhundertschaft - Einsatzstufe

02/1987 - 08/1988 IV. BPA Nürnberg, 15. BPH - Einsatzhundertschaft

09/1988 - 06/1990 PP München, 2. Einsatzhundertschaft

07/1990 - 08/1991 PP München, PI 13 Schwabing - Wach- und Streifenbeamter

09/1991 - 08/1993 HföD, Studienort Sulzbach-Rosenberg - Studium Aufstieg 3. QE

09/1993 - 06/2000 PI Parsberg - Dienstgruppenleiter

07/2000 - 02/2010 PP Niederbayern/Oberpfalz, Sachgebiet E 1

01/2004 - 03/2004 KPI Regensburg, Sachbereich Einsatz

03/2010 - 01/2017 VII. BPA Sulzbach-Rosenberg, 28. AS - Klassenleiter

02/2017 - 12/2017 VII. BPA Sulzbach-Rosenberg, 27. AS - stellv. Seminarleiter

01/2018 - 08/2018 VII. BPA Sulzbach-Rosenberg, 79. AS - Seminarleiter (Aufstellung neues AS)

09/2018 - 05/2020 VII. BPA Sulzbach-Rosenberg, 71. AS u. 73. AS - Seminarleiter

06/2020 - 06/2025 PI Parsberg - Dienststellenleiter

Vita KHK+ Martin Schmidmeier

09/2006 - 02/2008 II. BPA, 8. AS - Ausbildung 2. QE

03/2008 - 02/2011 HföD, Studienort Sulzbach-Rosenberg - Studium 3. QE

03/2011 - 04/2013 PP München, PI 29 Forstenried - stellv. Dienstgruppenleiter

05/2013 - 09/2014 PP München, Kommissariat 77

10/2014 - 02/2016 PP München, PI ED 3 / USK - Gruppenführer

03/2016 - 08/2021 PP München, PI SE / SEK Südbayern - Gruppenführer

09/2021 - 10/2023 KPI Regensburg, K 9 - stellv. Kommissariatsleiter

11/2023 - 04/2023 PI Regensburg Süd - Dienstgruppenleiter

05/2023 - 11/2024 PP Oberpfalz, Sachgebiet E2

12/2024 - 05/2025 KPI Weiden i.d.OPf., Kommissariat 11 - Kommissariatsleiter

ab 07/2025 PI Parsberg - Dienststellenleiter