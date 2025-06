DEGGENDORF. Am 02.06.2025 gerieten zwei Männer in der Stadtfeldstraße an einer Bushaltestelle in Streit. Im Verlauf attackierte der 43-Jährige den 23 Jahre alten Mann mit einem scharfen Gegenstand und verletzte ihn schwer. Der 43-jährige Beschuldigte wurde zwischenzeitlich inhaftiert.

Ersten Ermittlungsergebnissen nach gerieten die beiden Männer gegen 11.30 Uhr an der Bushaltestelle in Streit und schlugen sich gegenseitig. Im Verlauf attackierte der 43-Jährige den 23-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand und fügte ihm dabei unter anderem nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen zu. Die Auseinandersetzung setzte sich an einem nahegelegenen Supermarktparkplatz fort.

Durch alarmierte Einsatzkräfte der Deggendorfer Polizei konnte die Auseinandersetzung schließlich unterbunden werden. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst versorgt, der 23-jährige Verletzte in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Dieses konnte er noch gestern verlassen. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen, unter anderem zum Verdacht der schweren Körperverletzung, wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wurde bei einer gestrigen (03.06.2025) Vorführung am Amtsgericht Deggendorf in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung in der Stadtfeldstraße geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 04.06.2025, 10.00 Uhr