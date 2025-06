NEUSTADT A.D.DONAU, MAUERN, LKR. KELHEIM. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29./30.05.2025) kam es in Mauer, Zum See, zum Brand einer Außenfassade eines Einfamilienhauses. Die Bewohnerin bemerkt den Brand und alarmiert die Feuerwehr.

Die 24-jährige Bewohner wurde gegen 22.45 Uhr aufgrund des Rauches in ihrem Zimmer wach und alarmierte sofort die Feuerwehr. Diese konnte einen Vollbrand des Gebäudes noch verhindern, sodass lediglich das Mauerwerk beschädigt wurde. Bei dem Versuch das Feuer noch selbst zu löschen, erlitt die 24-Jährige leichte oberflächliche Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren 5-stelligen Eurobetrag. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf einen technischen Defekt als Brandursache vor. Eine Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Brandfall in Mauern, Zum See, im Tatzeitraum vom 29.05.2025, 22.00 Uhr, bis zum 30.05.2025, 00.00 Uhr, geben können, werden gebeten, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

Veröffentlicht: 04.06.2025, 09.30 Uhr