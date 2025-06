HOF. In den frühen Abendstunden kam es in zwei Zellen der Abschiebehafteinrichtung in Hof zu jeweils starken Rauchentwicklungen nach Zimmerbränden. Nach den ersten Feststellungen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hof.

Kurz vor 19.30 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle Hochfranken die Meldung über die Brände in der Einrichtung. Schnell waren die Flammen durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und abgelöscht. Parallel sorgte eine Vielzahl an weiteren Rettungskräften sowie der Hofer Polizei dafür, dass Insassen der Hafteinrichtung betreut wurden und in anderen Räumen sowie Zellen untergebracht werden konnten.

Nach den ersten Erkenntnissen ist von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen. Die Beamten der Kriminalpolizei Hof richten ihre Ermittlungen derzeit gegen die zwei Männer, die in den jeweiligen Zellen untergebracht waren. Es handelt sich um einen 26 Jahre alten Marrokaner sowie einen 19-jährigen Tunesier. Die beiden Männer erlitten jeweils eine leichte Rauchgasvergiftung. Nach einer ärztlichen Untersuchung befinden sie sich nun in gesondertem polizeilichem Gewahrsam. Über die Hintergründe der Tat können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.

An der Hafteinrichtung landete ein Rettungshubschrauber. Dies lag in dem vorgefertigten Rettungskonzept begründet und war glücklicherweise nicht für den tatsächlichen Transport von Verletzten notwendig.