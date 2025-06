VOHENSTRAUß. LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Kontrolle im Bereich der Schleierfahndung stellte eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus am Samstagabend, den 31. Mai 2025, bei drei Fahrzeuginsassen Bargeld in Höhe von über 25.000 Euro sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Am Samstag gegen 19:30 Uhr kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus an der Anschlussstelle Vohenstrauß-Ost der BAB A6 ein aus Tschechien einreisendes Fahrzeug mit deutscher Zulassung. In dem Pkw befanden sich drei Männer aus Rheinland-Pfalz im Alter von 17, 22 und 23 Jahren.

Im Zuge der Personendurchsuchungen konnten bei dem 23-jährigen Fahrer mehrere tausend Euro Bargeld sowie bei dem 22-jährigen Mitfahrer auf der Rücksitzbank ein niedriger fünfstelliger Betrag, jeweils in den Hosentaschen, aufgefunden werden. Der 17-jährige Beifahrer führte einen weiteren niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag in der Mittelkonsole des Fahrzeugs mit sich.

Eine anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs förderte zudem ein Kartenetui mit weiteren mehreren tausend Euro im Bereich des Fahrersitzes zutage. Die Gesamtmenge des sichergestellten Bargeldes belief sich auf weit über 25.000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurde die Beschlagnahme des Bargeldes sowie der Mobiltelefone aller drei Tatverdächtigen durch den zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i.d.OPf. angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. aufgrund des Verdachts der Geldwäsche geführt. Die Auswertung der Beweismittel sowie die Prüfung strafrechtlich relevanter Zusammenhänge dauern an.