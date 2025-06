REGENSBURG. Im Regensburger Norden fiel am Montagvormittag eine 87-jährige Seniorin einem Betrug zum Opfer. Ein angeblicher Arzt schilderte am Telefon eine schwere Erkrankung ihres Sohnes – wenig später übergab die Frau Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro an einen unbekannten Abholer.

Erneut ist es in Regensburg zu einem Fall des sogenannten Schockanrufs gekommen. Am Montag, den 2. Juni 2025, gegen 11:00 Uhr, wurde eine 87-jährige Frau aus dem Regensburger Norden von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert. Dieser gab sich am Telefon als Arzt aus und schilderte, ihr Sohn sei schwer an Krebs erkrankt. Für ein angeblich lebensrettendes Medikament aus dem Ausland sei eine sofortige Zahlung von mehreren tausend Euro erforderlich.

Im Verlauf des Gesprächs fragte der Anrufer gezielt nach Bargeld und Gold. Die Seniorin übergab daraufhin an einen kurz darauf erscheinenden Abholer mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Goldschmuck im Gesamtwert einer niedrigen fünfstelligen Summe. Die Übergabe fand in einem Wohngebiet im Regensburger Norden statt. Der Täter verschwand anschließend in unbekannte Richtung.

Der Abholer konnte wie folgt beschreiben werden:

ca. 20 bis 25 Jahre alt

etwa 170 cm groß

südosteuropäisches Aussehen

kurze schwarze Haare, kein Bart und keine Brille

schwarze Bekleidung, Oberbekleidung mit weißen Streifen

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Montagvormittag im Bereich der Isarstraße von Regensburg verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zu dem Abholer oder möglichen Mittätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.