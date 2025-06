HOF. Wie erst gestern bekannt wurde, kam es am frühen Sonntagmorgen in Hof zu einem Raubüberfall. Die Täter erbeuteten ein Handy und eine Powerbank. Die Kriminalpolizei in Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 4 Uhr morgens befand sich ein 47-Jähriger aus dem Landkreis Hof auf dem Nachhauseweg. Als er die Lorenzstraße entlangging, wurde er von drei jüngeren Männern verfolgt, die aus Richtung Sonnenplatz kamen. Zwei der Täter packten ihn jeweils an den Armen, während der Dritte das Opfer durchsuchte. Sie nahmen ihm sein Handy und eine Powerbank ab. Durch das Festhalten erlitt das Opfer Kratzer und einen blauen Fleck an einem Arm. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 220 Euro.

Die drei flüchtigen Täter können wie folgt beschrieben werden:

männlich, zirka 180 Zentimeter groß

dunkel gekleidet, teilweise mit Kapuzenpullover oder -jacke

einer der Täter sprach mit osteuropäischem Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Überall machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040 zu melden.