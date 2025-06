Am Donnerstag, 05.06.2025, starten die Pilger um 08:00 Uhr von der St.-Albertus-Magnus-Kirche in Regensburg zur diesjährigen Fußwallfahrt nach Altötting. Auf der Pilgerstrecke in den Regierungsbezirken Oberpfalz und Niederbayern wird es zeitweilig zu diversen Streckensperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei ist bemüht, die Einschränkungen für den Individualverkehr so gering wie möglich zu halten und örtliche Umleitungen einzurichten. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die betroffenen Streckenbereiche nach Möglichkeit zu meiden oder weiträumig zu umfahren.

Die Einsatzleitung bedankt sich für das Verständnis der Bevölkerung.