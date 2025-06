1018 – Polizei ermittelt nach Betrug – hoher Vermögensschaden

Augsburg – In den vergangenen Monaten betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Mann aus dem Raum Augsburg um einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag.

Anfang des Jahres wurde der Mann über die sozialen Medien auf eine Internetwerbung aufmerksam. Auf einer Webseite versprachen die Unbekannten eine hohe Gewinnerzielung, wenn der Mann Geld in Form von Kryptowährungen anlegen würde. Der Mann trat mit den vermeintlichen Mitarbeitern der Webseite über einen Messengerdienst in Kontakt und tätigte mehrere Überweisungen auf Kryptokonten. Als keine Gewinne ausgeschüttet wurden, wurde der Mann misstrauisch und verständigte die Polizei.

Insgesamt entstand ein Vermögensschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützten rät die Polizei:

Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an.

Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen.

Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt nach.

Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition.

Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.

Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen.

Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt eine als „Limited“ (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.

Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

1019 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall – Fahrerin alkoholisiert

Innenstadt – Am gestrigen Montag (02.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62-jährigen Autofahrerin und einem 22-jährigen Autofahrer in der Langenmantelstraße. Die 62-Jährige flüchtete. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen identifizierten die Polizeibeamten die Frau jedoch.

Gegen 15.00 Uhr fuhren die beiden Verkehrsteilnehmer entlang der Langenmantelstraße in nord-/westliche Richtung. An der Kreuzung zur Wertachbrücke wollten die beiden Autofahrer nach links abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der 62-jährigen Autofahrerin und dem 22-jährigen Autofahrer. Die 62-Jährige flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 900 Euro.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die Polizei die 62-Jährige Autofahrerin als Unfallbeteiligte identifizieren. Die Beamten verständigten die Frau, welche auf die Dienststelle kommen wollte. Auf dem Parkplatz der Dienststelle touchierte die 62-Jährige das Einfahrtstor und beschädigte dieses. Es entstand ein weiterer Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Zudem stellte sie den Autoschlüssel und Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 62-jährige Frau.

1020 – Verkehrsunfall in der Innenstadt

Innenstadt – Am gestrigen Montagabend (02.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall eines 18-jährigen Autofahrers in der Schießgrabenstraße.

Gegen 21.00 Uhr fuhr der 18-Jährige in Fahrtrichtung Osten. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und stieß gegen einen Ampelmasten.

Bei dem Unfall wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Am Auto und Ampelmasten entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-jährigen Mann.

1021 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kennzeichens

Innenstadt – Am Montag (02.06.2025) entwendete eine bislang unbekannte Person zwischen 10.45 Uhr und 12.00 Uhr das Kennzeichen eines grauen Kraftrades der Marke Kwang Yang in der Hermannstraße (10er Hausnummernbereich). Das Kraftrad parkte an einem Fahrradständer. Das Kennzeichen hatte eine Augsburger Zulassung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kennzeichens. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1022 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (31.05.2025), 15.00 Uhr, bis Montag (02.06.2025), 14.00 Uhr, besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil der Marke Fiat in der Neuburger Straße (270er Hausnummernbereich). Das Wohnmobil parkte am Fahrbahnrand. An dem Wohnmobil entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1023 – Polizei sucht weitere Zeugen nach Unfallflucht

Innenstadt – Am Montag (02.06.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Dinglerstraße / Ulmer Straße.

Gegen 18.00 Uhr beobachtete ein Passant einen Maserati-Fahrer beim Einparken. Der Maserati-Fahrer beschädigte dabei einen parkenden schwarzen Porsche. Der Maserati-Fahrer begab sich kurz in eine nahegelegene Bar und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Der Passant alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung nach dem Maserati-Fahrer verlief jedoch negativ.

Der Maserati-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Etwa 180 cm groß, graue Haare, leichter Bauchansatz, südländisches Aussehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1024 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (26.05.2025), 16.30 Uhr, bis Dienstag (27.05.2025), 08.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses in der Kaltenhoferstraße. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1025 – Verkehrsunfall

Oberhausen – Am gestrigen Montagabend (02.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Donauwörther Straße. Eine 19-Jährige fuhr hierbei in das Schaufenster eines Geschäfts.

Gegen 17.30 Uhr fuhren die 19-jährige Autofahrerin und ein 36-jähriger Autofahrer hintereinander entlang der Donauwörther Straße in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe der Drentwettstraße wollte der 36-Jährige links abbiegen und ordnete sich auf die Abbiegespur ein.

Zur gleichen Zeit wollte die 19-Jährige den 36-Jährigen offenbar überholen. Als der 36-Jährige zum Abbiegen ansetzt, wich die 19-Jährige dem Pkw aus und stieß gegen das Schaufenster eines Geschäfts.

Bei dem Unfall wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 19-jährige Autofahrerin.