853. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sexualdelikt – Maxvorstadt

Am Freitag, 30.05.2025, gegen 10:45 Uhr, befand sich eine 13-jährige Schülerin mit Wohnsitz in München zusammen mit einer Mitschülerin und einer Lehrkraft auf dem Weg in Richtung Münchner Innenstadt. Auf dem Weg dorthin kamen der Gruppe in der Elisenstraße zwei männliche Personen entgegen.

Eine dieser Personen griff der 13-Jährigen mit einer Hand oberhalb ihrer Kleidung an die Brust. Die 13-Jährige schlug die Hand des Mannes, welcher sie berührte, unmittelbar nach der Berührung von sich. Der Täter und sein Begleiter entfernten sich nach der Tat von der Tatörtlichkeit.

Der Notruf wurde sofort alarmiert und im Rahmen der umgehend eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen konnte der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Eritreer ohne festen Wohnsitz in Deutschland, durch Polizeikräfte eine Stunde später in dem Bereich festgestellt und festgenommen werden. Obwohl sich der 32-Jährige nach Ausführung der Tat umgezogen hatte, konnte er durch die Kameraaufzeichnungen der polizeilichen Videoüberwachung im Alten Botanischen Garten wiedererkannt werden.

Der 32-jährige Tatverdächtige wurde nach der Anzeigenerstattung und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Samstag, 31.05.2025, wurde durch den Ermittlungsrichter ein Haftbefehl gegen den 32-Jährigen erlassen.

Das Kommissariat 17 führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

854. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage – Harlaching

Am Montag, 02.06.2025, gegen 19:30 Uhr, wurde der Notruf der Polizei über eine Bedrohungssituation mit einem Messer und einer Schussabgabe in einer Wohnung verständigt. Eine Vielzahl von Einsatzkräften begab sich daraufhin zur Einsatzörtlichkeit.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 49-Jähriger und ein 55-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, in der gemeinsamen Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit gerieten. Dieser vorerst verbale Streit mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug der 55-Jährige dem 49-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Anschließend bedrohte der 55-Jährige den 49-Jährigen mit einem Messer. Aufgrund dieser Bedrohung bewaffnete sich der 49-Jährige mit einen Gasrevolver und schoss in Richtung Zimmerdecke. Daraufhin flüchtete der 55-Jährige aus der Wohnung.

Der 49-Jährige verließ auf Aufforderung der Polizei unbewaffnet die Wohnung, wo er durch die Einsatzkräfte festgenommen wurde. Der verwendete Gasrevolver konnte im Anschluss sichergestellt werden.

Der 49-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt. Danach wurde er wieder entlassen.

Der 55-Jährige wurde wegen Bedrohung und Körperverletzung angezeigt und vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen der Körperverletzung, Bedrohung und dem Waffendelikt übernommen.

855. Brandfall; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Montag, 02.06.2025, gegen 22:00 Uhr, wurde der Notruf über einen Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Neuhausen informiert. Daraufhin begaben sich mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit.

Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der in Brand geratene Unrat durch zwei Bewohner des Hauses gelöscht werden.

Ein 65-jähriger Anwohner erlitt bei dem Brand eine Rauchgasintoxikation. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Ursache des Brandes wird aktuell ermittelt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen

856. Sachbeschädigung durch politisch motivierte Schmierschrift – Maxvorstadt

Am Sonntag, 01.06.2025, gegen 14:30 Uhr, informierte ein Zeuge über den Notruf 110 die Polizei, dass unbekannte Täter in der Maxvorstadt mehrere Häuserwände mit politischen Schriftzügen farblich beschmiert hatten.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein oder mehrere unbekannte Täter an den Hausmauern von sieben Mehrfamilienhäusern in den Farben Schwarz und Silber u.a. die Aufschriften „Antifa Area“, „161“ sowie „Nazis raus“ angebracht hatten.

Die Tat soll sich am Sonntag, 01.06.2025, im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 07:55 Uhr ereignet haben. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heßstraße, Schwindstraße und Augustenstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

857. Festnahme nach Kraftstoffdiebstahl – Sauerlach

Bereits seit Anfang April 2025 kam es auf einem Firmengelände in Sauerlach zu Dieseldiebstähle aus einem Kraftstofflager. Die Polizei wurde über die Vorfälle informiert.

Am Mittwoch, 28.05.2025, gegen 19:00 Uhr, beobachteten Polizeibeamte einen 46-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim, als er sich unberechtigt mit einem Schlüssel in das Firmengelände begab und dort mehrere Kanister in der dortigen Kraftstoffanlage mit Diesel befüllte.

Er wurde von den eingesetzten Polizeibeamten noch während der Tatausführung vorläufig festgenommen. Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnung wurden mehrere Kanister mit Diesel aufgefunden. Die Kanister wurden sichergestellt.

Nach der Erstattung einer Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Hausfriedensbruch und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Das Kommissariat 52 führt die weiteren Ermittlungen.

858. Rassistische Beleidigung – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 05:05 Uhr, befand sich ein 25-Jähriger mit griechischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit Begleitern im Bereich des Odeonsplatzes. Ein Bereich des Odeonsplatzes war zu dieser Zeit abgesperrt wegen einer Veranstaltung. Für die Überwachung der Absperrung ist ein Sicherheitsdienst eingesetzt. Unter den dort arbeitenden Sicherheitsdienstmitarbeitern war auch ein 21-Jähriger mit westafrikanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Der 25-Jährige und seine Begleiter durchquerten den abgesperrten Bereich, wurden von den Sicherheitsdienstmitarbeitern angesprochen und gebeten, den Bereich zu verlassen.

Darauf entwickelte sich eine verbale Streitigkeit. Dabei wurde der 21-Jährige von dem 25-Jährigen lautstark verbal beleidigt (dabei wurde die dunklere Hautfarbe des 21-Jährigen abwertend thematisiert). Zeugen des Vorfalls alarmierten den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) zum Einsatzort fuhren.

Der 25-Jährige wurde wegen eines Beleidigungsdeliktes angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung vor Ort wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 44.