Schwerer Verkehrsunfall in Pfronten

PFRONTEN. Am Dienstagvormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall an einem der Ortseingänge in der Meilinger Straße in Pfronten. Ein 72-jähriger Pkw-Lenker kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab. Hierbei stieß er mit einer, entgegenkommenden Radfahrerin zusammen. Diese wurde durch den Aufprall schwerverletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum transportiert. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Die Unfallstelle wurde zur Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt. Hierbei unterstützte die freiwillige Feuerwehr Pfronten und der Bauhof der Gemeinde Pfronten. Die Polizeiinspektion Füssen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (PI Füssen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).