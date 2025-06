TEGERNSEE, LKR. MIESBACH. Zwei bislang unbekannte und vermummte Täter überfielen am Montagabend, 2. Juni 2025, unter dem Vorhalt einer Schusswaffe eine Gaststätte in der Bahnhofstraße. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Montagabend (2. Juni 2025), gegen 21.30 Uhr, überfielen zwei maskierte Täter eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Tegernsee und forderten unter energischem Vorhalt einer Schusswaffe Geld von den Betreibern. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter, ohne Beute gemacht zu haben, zu Fuß in unbekannte Richtung. Einer der beiden Angestellten wurde im Anschluss mit dem Rettungsdienst leicht verletzt vorsorglich ins Klinikum gebracht, konnte das Krankenhaus aber am gleichen Abend wieder verlassen. Die zweite Angestellte blieb im Zuge des Überfalls glücklicherweise unverletzt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen können die beiden Täter lediglich wie folgt beschrieben werden:

männlich, mittelgroß, dunkel gekleidet, maskiert

Die Täter waren mit einer Schusswaffe bewaffnet.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung, an der sich zahlreiche uniformierte wie zivile Streifenwagenbesatzungen der umliegenden Dienststellen beteiligten, blieb jedoch bislang ohne Erfolg.

Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die ersten Ermittlungen, welche vom Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizeistation Miesbach unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II fortgeführt werden.

Insbesondere zur Täterermittlung bitten die Kriminalermittler die Bevölkerung um Hinweise:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Montagabend (2. Juni 2025), insbesondere gegen 21.30 Uhr, im näheren Umfeld der Bahnhofstraße in Tegernsee verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer hat im Vorfeld im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Miesbach unter der Telefonnummer (08025) 299-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.