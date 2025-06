BAD AIBLING, LKR. ROSENHEIM. In den frühen Morgenstunden brachen Unbekannte am Montag, 2. Juni 2025, in das Kurhaus im Gemeindezentrum in Bad Aibling ein und entwendeten einen schweren Tresor, in dem sich Bargeld und Dokumente befanden. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Untersuchungen in dem Fall und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Gegen 03.00 Uhr frühmorgens verschafften sich am Montag (02.06.2025) Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Kurhaus im Gemeindezentrum Bad Aibling. Über gewaltsam aufgebrochene Fenster waren die Täter in die Räumlichkeiten gelangt, hatten drinnen eine Bürotür aufgebrochen und es auf einen schweren Tresor und einen kleineren abgesehen. Der kleine Wertschrank wurde aufgebrochen, der mehrere Hundert Kilogramm schwere Tresor wurde von den Einbrechern mitgenommen. In ihm befanden sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag und Dokumente. Für den Abtransport müssen die Einbrecher ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Aibling. Kräfte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahmen noch in der Nacht die Ermittlungen. Diese werden nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kripo Rosenheim fortgeführt. Spezialisten der Kripo Rosenheim sicherten am Tatort Spuren.

Zur Aufklärung der Tat bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind am Montagmorgen (2. Juni) in der Zeit etwa zwischen 03.00 und 05.00 Uhr im Nahbereich des Gemeindezentrums am Wilhelm-Leibl-Platz verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat auch vor dem genannten Tatzeitraum sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen und zu deren Aufklärung beitragen können?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.