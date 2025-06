PASSAU. Am 31.05.2025 stellten Schleierfahnder bei einer Kontrolle an der A3 eine Vielzahl an hochwertigen, offensichtlich gestohlenen Baumaschinen und Kupferkabeln sicher.

Die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten den Mercedes Sprinter gegen 0.15 Uhr am Parkplatz Donautal-West, nachdem sie das Fahrzeug in Fahrtrichtung Österreich aufgenommen hatten. Im Sprinter befanden sich drei Rumänen im Alter von 46, 16 und 15 Jahren. Im Fahrzeug konnte versteckt und mehreren Matratzen eine Vielzahl an hochwertigen Baumaschinen und Kupferkabel festgestellt werden, die offensichtlich entwendet waren.

Die Ermittlungen zum Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Firma in Frankreich, zu welcher die entwendeten Gegenstände gehören könnten.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau wurden das Diebesgut sowie alle mitgeführten Handys sichergestellt. Die Beschuldigten wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 03.06.2025, 07.40 Uhr