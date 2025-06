REGENSBURG. Unbekannte versuchten in der Nacht zum 31. Mai, in eine Lagerhalle in der Burgweintinger Straße in Regensburg einzubrechen. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem dunklen 3er BMW. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Samstag, den 31. Mai 2025, kam es in der Burgweintinger Straße in Regensburg zu einem versuchten Einbruch in eine Lagerhalle. Zwischen 00:15 Uhr und 02:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Objekt einzudringen. Der Einbruch blieb jedoch im Versuchsstadium – den Tätern gelang es nicht, in die Halle zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Unbekannten noch vor Eintreffen der Polizei. Laut Angaben des Sicherheitsdienstes vor Ort stiegen die Verdächtigen in einen dunklen 3er BMW, der in der Nähe in der Burgweintinger Straße geparkt war, und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Regensburger Polizei wurde gegen 02:30 Uhr verständigt und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch bislang ohne Erfolg blieben. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die Ermittlungen und führte eine umfassende Spurensicherung am Tatort durch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.