NEUMARKT I.D. OPF. Unbekannte Täter drangen zwischen dem 28. und 30. Mai gewaltsam in das Bürogebäude einer Brauerei in der Amberger Straße in Neumarkt i.d. OPf. ein. Sie erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, den 28. Mai 2025, 17:30 Uhr, und Donnerstag, den 30. Mai 2025, 06:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude einer Brauerei in der Amberger Straße in Neumarkt. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Innenräume und entwendeten dabei einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Amberger Straße beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis kann zur Aufklärung des Falls beitragen.