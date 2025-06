1010 – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (01.06.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Kaltenhoferstraße. Ein 61-jähriger Mann wurde schwer verletzt.

Gegen 05.00 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und gaben an, dass zwei Personen offenbar unvermittelt auf den 61-jährigen Mann einschlugen. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten. Der 61-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief negativ.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1011 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Göggingen – Am gestrigen Sonntagabend (01.06.2025) ging ein bislang unbekannter Mann einen 57-jährigen Mann in der Bürgermeister-Ulrich-Straße körperlich an. Der Mann wurde leicht verletzt.

Gegen 20.15 Uhr verständigten Anwohner die Polizei und teilten mit, dass der Unbekannte ohne Erlaubnis den eingezäunten Garten betrat. Als der 57-jährige Mann den Unbekannten daraufhin Ansprach, schlug dieser offenbar unvermittelt auf den Anwohner ein. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann. Eine sofortige polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der 57-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Zeugen beschrieben den Unbekannten wie folgt:

männlich, mindestens 180 cm groß, schlank

trug ein schwarz/weißes Tuch im Gesicht, eine dunkelgrüne Jacke, eine Hose im Camouflage-Muster, einen grauen Anglerhut

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Hausfriedensbruch. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1012 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Pedelecs

Hochzoll – Am gestrigen Sonntag (01.06.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 02.00 Uhr und 11.30 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke Orbea in der Friedberger Straße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1013 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Pfersee – Zwischen Samstag (31.05.2025) und Sonntag (01.06.2025), gegen 16.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person einen KIA CD in der Uhlandstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem KIA entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an der hinteren linken Seite.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1014 – Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Lechhausen – In der Nacht auf den heutigen Montag (02.06.2025) fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines E-Scooters unter dem Einfluss von Cannabis in der Hans-Böckler-Straße.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Cannabis stand. Zudem hatte der Mann einen angerauchten Joint in der Hand.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-jährigen Mann.

1015 – Frau angespuckt – Polizei ermittelt

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (01.06.2025), gegen 19.30 Uhr, spuckte eine bislang unbekannte Person auf dem Fahrradweg der Lechhauser Straße in Richtung des Jakobertors einer 47-jährigen Frau offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der Unbekannte entfernte sich anschließend. Die 47-Jährige meldete den Vorfall der Polizei.

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

schwarzes E-Bike, schwarz gekleidet, arabisches Aussehen

hatte eine blaue Plastiktüte dabei

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.