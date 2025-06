0990 – Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung und sucht Zeugen

Innenstadt – Am Donnerstag (29.05.2025) ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung in der Ludwigstraße.

Gegen 01.30 Uhr kam es offenbar zu einem Streit zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 35-Jährigen. Hierbei schlug der bislang Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen den 35-Jährigen, wodurch dieser zu Boden stürzte. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Ein Passant verständigte die Polizei und leistete dem 35-Jährige Erste Hilfe. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

0991 – Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Innenstadt – Am Donnerstag (29.05.2025) verschafften sich mehrere Personen unbefugt Zutritt in das Stadttheater am Kennedyplatz.

Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei über mehrere Personen auf dem Dach des Stadttheaters informiert. Vor Ort stellten die Beamten im weiteren Verlauf insgesamt sieben Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren fest. Die Erziehungsberechtigen wurden informiert und die Jugendlichen an diese übergeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch gegen die 16- bis 18-Jährigen.

0992 – Polizei ermittelt nach Diebstählen

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (19.05.2025) bis Donnerstag (29.05.2025) kam es zu mehreren Diebstählen auf einem Friedhof in der Kurt-Schumacher-Straße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Figuren von verschiedenen Gräbern auf dem Friedhof. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0993 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – Am Donnerstag (29.05.2025) gegen 22.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Müllcontainer in der Schelkingerstraße durch Brandlegung. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

0994 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Mittwoch (28.05.2025) war ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Königsberger Straße unterwegs.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass an dem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem verlief ein Drogenschnelltest beim 49-Jährigen positiv. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 49-Jährigen.

0995 – Polizei ermittelt nach Streit in Supermarkt

Oberhausen – Am Mittwoch (28.05.2025) kam es zum Streit in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße.

Gegen 12.30 Uhr befand sich ein 38-Jähriger an der Kasse. Hierbei beleidigte er offenbar zunächst eine Mitarbeiterin und warf dann eine Tasche nach ihr. Als ihm ein weiterer Mitarbeiter ein Hausverbot aussprach, ignorierte er dies und zeigte den sog. Hitlergruß. Anschließend wurde die Polizei verständigt.

Die Beamten erteilten dem 38-Jährigen einen Platzverweis, dem er dann auch nachkam.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

0996 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Göggingen – Am Donnerstag (29.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gögginger Straße Ecke Schertlinstraße. Fünf Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 02.00 Uhr war ein 30-jähriger Hyundai-Fahrer in der Schertlinstraße in westliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Gögginger Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Opel-Fahrerin, die auf der Gögginger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs war. Der Opel der 20-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß in Richtung Gehweg geschleudert. Dort wurde ein 35-jähriger Fußgänger durch Fahrzeugteile getroffen und leichtverletzt.

Der 30-Jährige und seine Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Auch die 20-Jährige wurde leicht verletzt, während ihre Beifahrerin schwer verletzt wurde.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.

0997 – Polizei stoppt alkoholisierten Radfahrer

Hochfeld – Am Freitag (30.05.2025) war ein 26-jähriger Radfahrer alkoholisiert in der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er auf dem Radweg in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 26-Jährigen.