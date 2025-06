PFARRKICHEN. Am Samstagmorgen (31.05.2025) bedrohte und verletzte ein 35-Jähriger seine Lebensgefährtin bei einem Streit. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut.

In den frühen Morgenstunden am Samstag soll es zu einem Streit zwischen dem 35-Jährigen und seiner Lebensgefährtin gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 35-Jährige die Frau am Kopf verletzt und bedroht haben. Die 32-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag (01.06.2025) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, wobei der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl erlassen wurde. Anschließend wurde der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 02.06.2025, 14.10 Uhr