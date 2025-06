847. Einbruch in Gaststätte – Garching

Am Sonntag, 01.06.2025, gegen 04:30 Uhr, gelang ein bislang unbekannter Täter über den Zaun auf das Grundstück eines Restaurants. Dort verschaffte er sich gewaltsam Zutritt über einen Wintergarten ins Innere des Anwesens.

Der unbekannte Täter durchsuchte mehrere Räume und verließ im Anschluss das Restaurant mit der Tatbeute (alkoholische Getränke) im Wert eines zweistelligen Betrages.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich; bekleidet mit Kapuzenpullover, Daunenweste, Jogginghose und Basecap

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum des Sonntags, 01.06.2025, zwischen 04:00 Uhr und 05:30 Uhr im Bereich der Münchner Straße, Bürgermeister-Amon-Straße, Schleißheimer Straße und Freisinger Landstraße (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

848. Mehrere Festnahmen nach Taschendiebstählen – Altstadt und Fröttmaning

Fall 1:

Taschendiebfahnder aus Berlin und München beobachteten am Samstag, 31.05.2025, gegen 15:25 Uhr, im Rahmen des Champion-League-Finales am U-Bahnhof Marienplatz zwei Männer, die gerade hinter einem 85-Jährigen mit Wohnsitz in München in eine U-Bahn einsteigen wollten. Einer der beiden Männer, ein 53-Jähriger mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland griff dabei unbemerkt in die Hosentasche des 85-Jährigen und entwendete seine Geldbörse. Sein Begleiter, ein 55-Jähriger mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, verdeckte geschickt mit seinem Körper das Geschehen.

Die beiden italienischen Staatsbürger wurden daraufhin sofort von den Polizeibeamten kontrolliert und festgenommen. Der 55-Jährige hatte in der Zwischenzeit die Geldbörse an sich genommen. Nach Erstattung einer Anzeige wurden beide Tatverdächtige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 2:

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 19:35 Uhr, beobachteten Taschendiebfahnder aus Berlin und Köln im Rahmen des Champion-League-Finales einen 33-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland am U-Bahnhof Marienplatz, als dieser versuchte einer 36-Jährigen mit australischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mehrmals die Geldbörse aus ihrer Handtasche zu entwenden. Deswegen wurde der 33-Jährige vor Ort festgenommen.

Nach Erstattung einer Anzeige wurde der Tatverdächtige in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 3:

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 23:00 Uhr, beobachteten Taschendiebfahnder aus Köln im Rahmen des Champion-League-Finales drei Männer im Alter von 52, 54 und 50 Jahren (alle mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland) am U-Bahnhof Fröttmaning, die mehrmals versuchten Geldbörsen von abströmenden Besuchern des Champions-League-Finales zu entwenden. Als der 54-Jährige eine Geldbörse entwenden konnte, wurden alle drei Tatverdächtige festgenommen.

Nach Erstattung einer Anzeige wurden sie in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und dort einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

In allen Fällen wurden Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen erlassen. Sie befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Kommissariat 55 hat in allen drei Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.

849. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Upskirting – Altstadt

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 16:30 Uhr, beobachteten Taschendiebfahnder aus Berlin im Rahmen des Champion-League-Finales einen 65-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher sich im Gedränge der feiernden Fußballfans auffällig jüngeren Frauen näherte und diesen mit einer Kamera unter den Rock filmte.

Er wurde deshalb von den Polizeibeamten vor Ort vorläufig festgenommen. Die Kamera samt Filmmaterial wurde sichergestellt. Der 65-Jährige wurde nach Erstattung einer Anzeige und Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

850. Raub mit Pfefferspray – Pasing

Am Sonntag, 01.06.2025, gegen 22:15 Uhr, meldete sich ein 28-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf der Wache der Polizeiinspektion 45 (Pasing) und teilte mit, dass er kurz zuvor, gegen 22:00 Uhr, von zwei ihm unbekannten Tätern ausgeraubt worden war. Dabei wurde er mit Pfefferspray angegangen und sein Geldbeutel entwendet. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Im Geldbeutel befand sich ein dreistelliger Geldbetrag.

Dabei wurde der 28-Jährige leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 175 – 180 groß, schlank, südeuropäische Erscheinung, Bart, kurze Haare; einer der Täter trug ein Basecap

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grandlstraße, Passionistenstraße und Verdistraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

851. Festnahmen von zwei Tatverdächtigen nach Körperverletzung – Untergiesing

Am Sonntag, 01.06.2025, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 54-Jährigen mit Wohnsitz in München sowie einem 34-jährigen Deutschen und einem 29-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit (beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland).

Im Verlauf des Streits stach der 34-Jährige mit einer zerbrochenen Glasflasche in Richtung des 54-Jährigen, welcher dabei Schnittverletzungen an der Hand davontrug. Außerdem wurde der 54-Jährige durch beide Personen auf den Boden geworfen und mehrmals gegen den Kopf getreten. Des Weiteren bedrohte der 34-Jährige den 54-Jährigen.

Eine unbeteiligte Zeugin bemerkte den Streit und informierte den polizeilichen Notruf, woraufhin alle drei Beteiligte von eintreffenden Polizeibeamten vor Ort angetroffen werden konnten. Der 34-Jährige sowie der 29-Jährige wurden festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 54-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst von der Polizei wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung übernommen.

852. Raubdelikt – Giesing

Am Samstag, 31.05.2025, kurz vor 24:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann die Filiale eines Lieferdienstes und besprühte die drei anwesenden Angestellten mit einem Pfefferspray. Anschließend forderte er die Angestellten mehrfach auf, die Kasse zu öffnen, was diese jedoch verweigerten.

Da der unbekannte Täter keine Beute bekam, flüchtete dieser vom Tatort.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf den Täter.

Alle drei Angestellten wurden leicht verletzt und mussten vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, südeuropäische Erscheinung, schwarze Maske, grüner Trainingsanzug „NIKE“ (Trainingsjacke mit Kapuze und Reißverschluss)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schlierseestraße (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.