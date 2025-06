NIEDERBAYERN. Morgen (03.06.2025) findet die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2025 – Kinder im Blick“ statt, an der sich die Bayerische Polizei und damit auch die niederbayerischen Dienststellen aktiv beteiligen.

Ziel der Aktion ist es, das Unfallrisiko für die besonders schutzbedürftige Gruppe der Kinder nachhaltig zu verringern und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Die Dienststellen in Niederbayern legen an diesem Tag besonderen Fokus auf die Überwachung der Schulwege, der Elterntaxis, der Kindersicherungspflichten, der Sichtbarkeit im Straßenverkehr sowie Sicheres Fahrradfahren und das Tragen von Fahrradhelmen. Die Kontrollen finden an den Schulen im Zuständigkeitsgebiet statt, ebenso wird aber auch während der normalen Streifenfahrten ein besonderer Augenmerk auf Verstöße im Sinne der Verkehrssicherheitsaktion gelegt.

Die Aktion beginnt bayernweit am 03.06.2025 um 07.00 Uhr und endet in Niederbayern um 14.00 Uhr.

#sichermobilleben

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.06.2025, 11.40 Uhr