LANDSHUT. Am Donnerstagnachmittag (29.05.2025) erhielten ein 58-jähriger Mann und eine 88-jährige Frau einen sogenannten Schockanruf. Die Abholerin konnte festgenommen werden.

Bei beiden Telefonaten gab eine falsche Mitarbeiterin eines Amtsgerichtes an, dass die jeweilige Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll. Um eine Haft abzuwenden, sei eine Kaution zu hinterlegen. Der 58-jährige Mann gab an, eine hochwertige Uhr und Bargeld übergeben zu können. Parallel informierte er die Polizei Landshut. Am vereinbarten Übergabeort konnte von polizeilichen Einsatzkräften schließlich eine verdächtige Frau festgestellt werden, die sich, nachdem der 58-Jährige am geplanten Übergabeort nicht erschien, zu einem weiteren Übergabeort in die Niedermayerstraße begab.

Dort wartete die Abholerin auf eine 88-Jährige, die nach einem ähnlichen Anruf zu diesem Übergabeort kam und eine Tasche an die Frau übergab. Nach der Übergabe konnte die Abholerin festgenommen werden.

Die Ermittlungen in beiden Fällen wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut und von der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Ein von der Staatsanwaltschaft beantragter Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs wurde bei einer richterlichen Vorführung am Amtsgericht München am 30.05.2025 vollzogen und die Beschuldigte anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.06.2025, 09.15 Uhr