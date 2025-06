HEILSBRONN. (567) Seit dem 01.05.2025 ist Wolfgang Schmailzl der neue Leiter der Polizeiinspektion Heilsbronn. Er löste damit Stefan Lang ab, der die Dienststelle seit März interimsweise geführt hatte.



Roland Schiefer, der insgesamt sechs Jahren an der Spitze der Heilsbronner Polizei stand, war bereits zum 01.03.2025 in den Ruhestand verabschiedet worden. Stellvertreter Stefan Lang übernahm für die folgenden zwei Monate die kommissarische Leitung der Inspektion. Nachdem Wolfgang Schmailzl mit Wirkung vom 01.05.2025 zum offiziellen Nachfolger von Roland Schiefer ernannt worden ist, wird Stefan Lang in Heilsbronn fortan wieder als stellvertretender Dienststellenleiter fungieren.

Nach seinem Abitur trat der gebürtige Nürnberger Wolfgang Schmailzl der Bayerischen Polizei im September 1993 über das Fachstudium für den gehobenen Dienst (heute 3. Qualifikationsebene) bei. Nach seiner Ernennung zum Polizeikommissar leistete er für zwei Jahre Dienst in Mittelfranken, bevor es ihn im Jahr 1998 vorrübergehend zur Kriminalpolizei nach München verschlug. Im Jahr 2003 kehrte Schmailzl erneut nach Mittelfranken zurück. Für die folgenden fünf Jahre arbeitete Schmailzl bei der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach, bevor er zur uniformierten Polizei wechselte. Als Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Hilpoltstein sowie als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Gunzenhausen sammelte Wolfgang Schmailzl zwischen 2008 und 2021 erste Erfahrungen in Funktionen mit Führungsverantwortung. Im April des Jahres 2021 folgte die Tätigkeit als Leiter des Bereichs Ordnungs- und Schutzaufgaben bei der Verkehrspolizeiinspektion Feucht. Über die Jahre hinweg komplettierten außerdem kurzzeitige Abordnungen wie etwa eine halbjährige Verwendung im Polizeipräsidium Mittelfranken im Jahr 2019 den dienstlichen Erfahrungsschatz des heute 50-jährigen Polizeibeamten.

Für Wolfgang Schmailzl ist der Wechsel nach Heilsbronn nicht mit einer Beförderung verbunden. Der Aufstieg zum Ersten Polizeihauptkommissar erfolgte bereits während seiner Zeit bei der Verkehrspolizei in Feucht. Neu ist hingegen das Tätigkeitsfeld als Dienststellenleiter. Eine Aufgabe, für die sich der zweifache Familienvater ganz bewusst entschieden hat: „Die Führungsaufgaben einer Inspektion kenne ich durch meine Tätigkeiten in Hilpoltstein, Gunzenhausen und Feucht bereits aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Verantwortung als Dienststellenleiter gibt mir letztlich noch mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung einer erfolgreichen Polizeiarbeit.“

Die Polizeiinspektion Heilsbronn betreut ein Gebiet mit einer Fläche von ca. 398 qkm und etwa 45.000 Einwohnern. Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Städte Heilsbronn, Windsbach und Wolframs-Eschenbach, die Marktgemeinden Dietenhofen und Lichtenau sowie die Gemeinden Bruckberg, Mitteleschenbach, Neuendettelsau und Petersaurach. Die Dienststelle in der Heilsbronner Bahnhofstraße steht statistisch so gut da wie kaum eine andere Inspektion der mittelfränkischen Polizei. Im Jahr 2024 registrierte sie in ihrem Zuständigkeitsgebiet 961 Straftaten, was einem beachtlichen Rückgang von 12,6 % entspricht. In diesem Zusammenhang lag die Häufigkeitszahl im vergangenen Jahr bei 2156 (Straftaten pro 100.000 Einwohnern). Das ist nur etwas mehr als die Hälfte des bayerischen Durchschnitts von 4218, mit dem der Freistaat im bundesweiten Vergleich in punkto Kriminalitätsbelastung das sicherste Bundesland ist. Darüber hinaus glänzen die Beamtinnen und Beamten der Inspektion mit einer Aufklärungsquote von 69,0 % und übertreffen damit sowohl den bayerischen (64,9 %) als auch den mittelfränkischen Durchschnitt (66,1 %).

Für Polizeipräsident Adolf Blöchl steht außer Frage, dass der 50-jährige Schmailzl seiner neuen Aufgabe als Leiter der Heilsbronner Inspektion gewachsen ist: „Wolfgang Schmailzl hat sich auf seinem Werdegang eine umfangreiche Erfahrung angeeignet. Es gib keine Sparte der Polizei, die er nicht kennt. Ich wünsche ihm auch in seiner neuen Verwendung viel Erfolg!“

Wolfgang Schmailzl wiederum dankt dem mittelfränkischen Polizeichef für das Vertrauen in seine Person. „Ich möchte die erfolgreiche Polizeiarbeit in Heilsbronn weiterführen und mit meinen Kolleginnen und Kollegen einen professionellen Dienst nahe am Menschen leisten.“, formuliert der neue Dienststellenleiter seine Vorsätze für das neue Amt. Für die öffentliche Sicherheit möchte er auch künftig die polizeiliche Expertise in den Dialog mit den Gemeinden und Kommunen seines Zuständigkeitsbereichs einbringen. „Miteinander sprechen ist das Wichtigste, denn der Teamgedanke ist für mich essenziell!“, skizziert Schmailzl seine Vorstellung von einer weiterhin engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit, die vor allem auch das Zusammenwirken mit Hilfsorganisationen wie Feuerwehren, Rettungsdienste oder das Technische Hilfswerk betreffen soll.



