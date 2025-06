GEISENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Am Freitag, 30.05.2025, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Landshut die Kreisstraße LA 31 von Günzkofen in Richtung Geisenhausen.

Auf Höhe von Sutten kam der 19-jährige aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der 19-jährige noch an der Unfallstelle reanimiert. Wenig später ist dieser jedoch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.

