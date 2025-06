Schwerer Unfall auf der B12

WEITNAU. Am Sonntag, kurz nach 18:00 Uhr, kam es auf der B12 Höhe Weitnau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw von Kempten kommend in Richtung Weitnau und kam dabei aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrstreifen. Eine 25-jährige Frau, die in Richtung Kempten unterwegs war, versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pkw des Unfallverursachers überschlug sich und flog schließlich über den Wildschutzzaun in ein angrenzendes Feld. Glücklicherweise wurden beide Personen nur leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 24000,- Euro geschätzt. Durch den Unfall bzw. die Unfallaufnahme kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).