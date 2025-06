VILSHOFEN AN DER DONAU. Am Sonntagmorgen kam es gegen 05:15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zum Brand einer Kapelle im Ortsteil Thannet, Hennermaiser Straße. Trotz der umgehenden Löscharbeiten der Feuerwehren Alkofen und Pleinting brannte die hölzerne Kapelle vollständig aus, so dass ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro entstand.

Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung unter der Telefonnummer 0851/95110 um Zeugenhinweise.

Veröffentlicht am 01.06.2025 um 16:30 Uhr