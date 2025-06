845. Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 77-Jährigen - Pasing

Am Sonntag, 01.06.2025, wollte ein Angehöriger eine 77-Jährige morgens an ihrer Wohnung in Pasing abholen. Die Frau war nicht zu hause. Wann sie ihre Wohnung verließ, ist nicht genau bekannt. Die Frau hat eine kognitive Erkrankung und ist zeitlich und räumlich nicht orientiert.

Von der Polizei wurden bereits Suchmaßnahmen durchgeführt und das Kommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen.

Beschreibung:

77 Jahre, weiblich, ca. 160 cm, schlank, graue Haare

Unter folgendem Link befindet sich ein Bild des Vermissten:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/086002/index.html

Zeugenaufruf:

Wer hat die 77-Jährige gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.