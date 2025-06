0998 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Freitag (30.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Donaustraße (einstelliger Hausnummernbereich).

In der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.35 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Dodge, der auf einem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhandels geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Lechhausen ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0999 – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an einem Auto

Lechhausen – Am Freitag (30.05.2025), zwischen 14.20 Uhr bis 16.00 Uhr, beschädigten offenbar vier bislang unbekannte Jugendliche einen grauen Audi in der Lützowstraße (einstelliger Hausnummernbereich).

Der genaue Sachschaden muss derzeit noch geklärt werden.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bitten nun um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

1000 – Geldbörse entwendet – Polizei ermittelt

Hochzoll – Am Samstag (31.05.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 70-Jährigen aus einem Jutebeutel am Zwölf-Apostel-Platz.

Gegen 10.15 Uhr verstaute die 70-Jährige den Geldbeutel samt Einkauf in einem Jutebeutel und platzierte diesen auf ihrem Fahrrad. Anschließend fuhr die 70-Jährige mit ihrem Fahrrad los. Kurze Zeit später bemerkte die 70-Jährige den Verlust ihres Jutebeutels. Zurück am Zwölf-Apostel-Platz fand die 70-Jährige ihren Jutebeutel. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zwischenzeit jedoch die Geldbörse aus dem Jutebeutel.

Der Beuteschaden befindet sich im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung und bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1001 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Handtasche

Innenstadt – Am Freitag (30.05.2025) entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus der Handtasche einer 75-Jährigen in der Maximilianstraße.

Gegen 10.15 Uhr hob die 75-Jährige Bargeld bei einer Bank ab. Dabei fiel der 75-Jährigen bereits eine Person merkwürdig auf. Die 75-Jährige verstaute ihr Bargeld und begab sich anschließend aus der Bank. Kurz darauf passierte eine unbekannte Personengruppe die 75-Jährige. Sie wurde dabei leicht angerempelt. Erst in ihrer Wohnung bemerkte die 75-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse.

Es entstand ein Beuteschaden im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1002 – Polizei ermittelt nach Beleidigung

Innenstadt – Am Samstag (31.05.2025) beleidigte ein 38-Jähriger unter anderem Polizeibeamte in der Maximilianstraße.

Gegen 00.10 Uhr wurde die Polizei in eine Bar in der Maximilianstraße gerufen. Zunächst hatte der 38-Jährige einen 37-Jährigen beleidigt. Bei der Polizeikontrolle beleidigte der 38-Jährige zudem auch mehrfach die Polizeibeamten. Die Beamten erteilten dem 38-Jährigen einen Platzverweis.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung gegen den 38-Jährigen.

1003 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am Samstag (31.05.2025) leistete ein 32-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte am Leonhardsberg.

Gegen 06.00 Uhr kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 32-Jährigen und einem 26-Jährigen. Ein unbeteiligter Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei.

Beim Eintreffen der Streifen verhielt sich der 32-jährige Mann äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte mehrfach die Beamten. Da er sich nicht beruhigen ließ, mussten die Einsatzkräfte den 32-Jährigen fesseln. Die Beamten brachten ihn auf die Dienststelle. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizei, verletzt wurde dabei nach aktuellen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gegen den 32-jährigen Mann.

1004 – Polizei ermittelt nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Innenstadt – In der Nacht auf den gestrigen Samstag (31.05.2025) stellte sich eine bislang unbekannte Person am Klinkerberg auf die Straße und schlug auf ein anhaltendes Auto ein.

Gegen 02.15 Uhr stellte sich der Unbekannte offenbar ohne ersichtlichen Grund auf die Straße. Ein vorbeifahrendes Auto musste daraufhin anhalten. Als das Auto gestoppt hatte schlug der Unbekannte auf dieses ein. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand am Auto kein Sachschaden. Der Unbekannte entfernte sich anschließend.

Der unbekannte Mann kann wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, graues T-Shirt

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchte Sachbeschädigung sowie Nötigung im Straßenverkehr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1005 – Bei Verkehrsunfall verletzt

Lechhausen – Am Freitag (30.05.2025) wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Stätzlinger Straße in westlicher Richtung auf dem Fahrradstreifen. An der Kreuzung zur Brixener Straße wollte sie diese geradeaus überqueren, da die Lichtzeichenanlage grün zeigte.

Ein Pkw-Fahrer, der die Stätzlinger Straße in östlicher Richtung befuhr, wollte an der Kreuzung Brixener Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er die Frau auf ihrem Fahrrad und es kam zum Zusammenstoß.

Die 49-jährige Radfahrerin wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Anschließend fiel sie auf die Straße.

Die Frau wurde leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.