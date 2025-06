840. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Oberföhring

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 05:10 Uhr, wurde der Polizeinotruf über eine Bedrohungssituation in einem Mehrfamilienhaus in Oberföhring informiert.

Ein dort wohnender 27-Jähriger randalierte aus bislang nicht geklärten Gründen in der Wohnung und beschädigte verschiedene Teile des dortigen Mobiliars.

In der Wohnung befand sich noch ein 70-Jähriger dort wohnender Angehöriger und ein 37-Jähriger Betreuer des 70-Jährigen. Auf Grund einer Erkrankung ist der 70-Jährige betreuungsbedürftig.

Während seiner Handlungen hielt der 27-Jährige zeitweise auch ein Messer in der Hand. Als er das Messer kurzzeitig weglegte, konnte der 37-Jährige das Messer verstecken und er verließ die Wohnung.

Auf Grund der unklaren Situation wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizei um das Haus und vor der Wohnung zusammengezogen. Diese konnten die Wohnungstür öffnen und den 27-Jährigen dort festnehmen. Wegen seines gefährdenden Verhaltens wurde er danach in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Der Betreuer konnte sich danach weiter um den 70-Jährigen kümmern.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.

841. Sturz aus dem zweiten Obergeschoss; eine Person wird schwer verletzt – Thalkirchen

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 01:10 Uhr, befand sich ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in Niedersachsen in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss eines Beherbergungsbetriebes. Nach den ersten Ermittlungen wollte der 17-Jährige eine Zigarette rauchen und aufgrund des Rauchverbotes im Zimmer stieg er über das Fenster auf einen Mauervorsprung vor dem Fenster.

Der 17-Jährige war alkoholisiert und stürzte von dort aus circa sieben Meter in die Tiefe. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt. Mehrere Zeugen des Vorfalls leisteten dem Verletzten erste Hilfe und alarmierten den Notruf.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei fuhren zu der Örtlichkeit, der 17-Jährige wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von der Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort Spurensicherungsarbeiten durchgeführt. Nach den momentanen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein fremdes Verschulden am Unfall.

Für die Betreuung der Zeugen wurde ein Team der Krisenintervention hinzugezogen.

842. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Forstenried

Am Freitag, 30.05.2025, gegen 22:05 Uhr, wurde der Polizeinotruf von einem 40-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses darüber informiert, dass ein 48-jähriger Bewohner einer anderen Wohnung den 40-Jährigen vor dessen Wohnung verbal bedroht hätte und dabei auch ein Messer in der Hand gehalten haben soll.

Um die Situation zu klären, wurden mehrere Streifen zum Mehrfamilienhaus geschickt. Die eingesetzten Beamten konnten die Wohnung lokalisieren und betreten. Der 48-Jährige, der stark alkoholisiert war, wurde von den Einsatzkräften überwältigt und festgenommen.

Ob er bei seiner bedrohenden Handlung ein Messer oder einen anderen gefährlichen Gegenstand in der Hand hielt, konnte noch nicht geklärt werden. Der 48-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht, wegen Bedrohung angezeigt und danach auf Grund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.

843. Zusammenstoß von Kraftfahrzeug und Motorrad; vier Personen werden verletzt, eine davon verstirbt später im Krankenhaus – Schäftlarn

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug (Fiat-Umbau) auf der Staatsstraße 2071 von Hohenschäftlarn kommend in Richtung Kloster Schäftlarn. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich noch zwei 14-Jährige (alle drei mit Wohnsitzen im Landkreis München).

Zur gleichen Zeit fuhr dort ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem BMW-Kraftrad. Der 60-Jährige fuhr in entgegengesetzte Richtung zu dem dreirädrigen Kraftfahrzeug.

Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet der 16-Jährige mit dem Kraftfahrzeug im Bereich einer Kurve auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Das dreirädrige Kraftfahrzeug kam bei dem Unfall von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinab in einen dortigen Wald. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen.

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Dort erlag er einige Stunden später seinen Verletzungen. Der 16-Jährige und ein 14-Jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein 14-Jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen. Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt über 20.000 Euro. Die beteiligten Fahrzeuge wurden als Beweismittel sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die Straße für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr wurde abgeleitet. Der 16-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

844. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt mit Messer – Ramersdorf

Am Sonntag, 01.06.2025, gegen 01.10 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von Zeugen über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Wohngebäude in der Adam-Berg-Straße informiert, bei dem zwei Person mit einem Messer verletzt wurden.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort trafen sie auf einen 37-jährigen Tatverdächtigen, welcher zuvor mit einem Messer zwei Personen verletzt hatte. Bei den Geschädigten handelt es sich um eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München, die mehrere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers aufwies und einen 36-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, der ebenfalls im Bereich des Oberkörpers verletzt wurde. Beide wurden sofort vom Rettungsdient versorgt und danach zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die Tatwaffe konnte vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 37-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und in die Haftanstalt im Polizeipräsidium gebracht.

Noch in der Nacht hat die Münchner Kriminalpolizei (K11) die Ermittlungen am Tatort aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Nach den ersten Ermittlungen könnte die Ursache für die Auseinandersetzung im Kontext mit einer vorangegangenen Beziehung zwischen dem Tatverdächtigen und der Geschädigten sein.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Adam-Berg Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.