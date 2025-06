NÜRNBERG. (566) In der Nacht zum Samstag (31.05.2025) wurde der Polizei ein BMW gemeldet, der im Nürnberger Westen mehrere rote Ampeln ignorierte und zudem zu schnell und ohne Licht unterwegs war. Die Polizei stoppte das Fahrzeug und nahm den betrunkenen Fahrer fest.



Ein Zeuge meldete sich gegen 02:00 Uhr bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei und beschrieb den Beamten einen BMW, der im Bereich des Nordwestrings mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und Schlangenlinien fuhr. Als der BMW nach einem Wendemanöver versuchte, von der Bielefelder Straße in den Nordwestring einzufahren, kam dieser von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Grünstreifen. Hierbei verlor er Bauteile seines Fahrzeugs, fuhr jedoch zurück auf die Fahrbahn und setzte seine Fahrt über die Brettergartenstraße und Holsteiner Straße bis in die Fürther Straße fort. Hierbei ignorierte er mehrere rote Ampeln.

Verständigte Streifen mehrerer Nürnberger Polizeiinspektionen suchten nach dem Fahrzeug. Dank der Beobachtungen des aufmerksamen Zeugen konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den BMW schließlich im Bereich der Sielstraße stoppen. Die Einsatzkräfte nahmen den 43-jährigen Fahrzeugführer vorläufig fest. Ein Atemalkohotest zeigte einen Wert von deutlich über 2 Promille. Die Polizisten stellten daraufhin den Führerschein des Mannes sicher und unterzogen ihn einer Blutentnahme. Der 43-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler